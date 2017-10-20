Apple вдвое снизила объемы заказов на производство смартфонов iPhone 8 из-за плохого спроса

Буквально на днях мы писали о том, что в США старые iPhone 7 покупают чаще, чем новые iPhone 8. А еще раньше были сообщения, что iPhone X неслабо подпортил продажи iPhone 8. Apple никогда не раскрывает информацию о продажах конкретных моделей, так что мы никогда не узнаем, насколько хуже продаются новые iPhone 8 в сравнении с прошлогодними моделями. Тем временем, очередная порция слухов о плохом спросе на iPhone 8 соответствующим образом отразилась на акциях компании, которые упали в цене примерно на 2,5%.

В этот раз также сообщается, что Apple якобы вдвое сократила объем заказов по iPhone 8 и iPhone 8 Plus на ноябрь и декабрь. Ряд источников пишет, что это впервые в истории iPhone объемы сокращают на столь ранних этапах жизненного цикла новых моделей.

Также сообщается, что снижение объемов заказов на iPhone 8 и iPhone 8 Plus Apple компенсирует повышением заказов на модель iPhone X. В частности, если раньше мощности партнеров распределялись 50/50, то теперь 60-70% будут заняты производством iPhone X.

Отметим, что предзаказы на модель iPhone X откроют только 27 октября, а продажи устройства начнутся неделей позже – 3 ноября. При этом слухи указывают на то, что до конца этого года iPhone X будет в дефиците.

Источник: cdrinfo