Reuters: В США iPhone 7 покупают чаще, чем iPhone 8, так как у новинки мало улучшений, а iPhone X еще не поступил в продажу

Аналитик исследовательской компании KeyBanc Capital Markets Джон Вин (John Vinh) выяснил, что несмотря на анонс следующего поколения смартфонов Apple, американцы предпочитают покупать прошлогоднюю модель iPhone 7, а не «свежую» iPhone 8. Компания из Купертино официально не озвучивала актуальные показатели продаж с разбивкой по моделям, но аналитик настаивает, что на данный момент компания Apple продает больше смартфонов iPhone 7, чем iPhone 8.

На самом деле объяснить подобную ситуацию довольно просто. Обновление базовой модели получилось эволюционным, и те пользователи, которым не нужны несколько дополнительных процентов производительности процессора A11 Bionic, беспроводная зарядка и другие мелкие улучшения «восьмерки» не будут обновляться в этом году. Они или оставят свои текущие iPhone 7, или заменят еще более старые модели на «семерку», которая на $150 дешевле актуальной версии (самый дешевый iPhone 7 32 ГБ стоит $549, а самый дешевый iPhone 8 64 ГБ — $699).

Второй, но не менее важный нюанс — отложенный спрос на куда более интересный iPhone X. Как известно, предзаказ на эту модель начнется 27 октября, а продажи стартуют только 3 ноября. Так что если пользователь хочет получить действительно новое устройство от Apple, то он предпочтет подождать еще пару-тройку недель.

Эксперты уже обещали проблемы с наличием достаточного количества экземпляров (по данным Digitimes, в первой партии Foxconn отгрузил всего 46,5 тысяч смартфонов), так что ситуация не выглядит однозначной — если новых iPhone X не хватит на всех, то продажи iPhone 8 вполне могут поползти вверх.

Источник: The Verge