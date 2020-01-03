Apple возобновила сотрудничество с Imagination Technologies, производителем графических ускорителей PowerVR





Apple снова будет использовать технологии Imagination Technologies, бывшего поставщика графических процессоров для iPhone и iPad. Об этом сообщила сама британская компания в коротком заявлении, размещённом на своём сайте. В нём говорится, что Imagination заключила многолетнее лицензионное соглашение с Apple, в соответствии с которым американская компания получит доступ к «более широкому спектру интеллектуальной собственности Imagination в обмен на лицензионные отчисления».

О прекращении сотрудничества с Imagination Apple объявила в апреле 2017 года, когда приняла решение разрабатывать собственные графические чипы для своих продуктов. Сразу после этого акции британской компании резко упали, что в итоге привело к её продаже частному инвестиционному фонду Canyon Bridge Capital Partners за $725 млн. Всё это время Imagination выясняла отношения с Apple, обвиняя её в несанкционированном использовании конфиденциальной информации и прав интеллектуальной собственности.

В 2017 году Apple выпустила iPhone 8 и iPhone X, в которых впервые использовался чипсет A11 Bionic со встроенным графическим ускорителем собственного производства. Это стало началом стратегии компании по снижению зависимости от других поставщиков чипов. В 2018 году Apple приобрела часть бизнеса Dialog по производству микрочипов за $300 млн, а ещё через год – модемный бизнес Intel. По данным Financial Times, в какой-то момент Apple даже рассматривала покупку Imagination, но в конечном счёте решила отказаться от этой идеи.

Пока не ясно, что конкретно предусматривает новое сотрудничество Imagination и Apple, но компания вряд ли вернётся к графике PowerVR в своих чипах.

Источник: The Verge