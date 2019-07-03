Apple выпустит специальную версию iPhone для Китая со сканером отпечатков пальцев под дисплеем





После двух поколений iPhone с функцией Face ID и без сенсора отпечатков пальцев можно было предположить, что компания Apple полностью отказалась от использования биометрической аутентификации путём распознавания отпечатка пальцев. Но как свидетельствуют данные, поступающие из китайских каналов поставок, Apple может снова вернуться к использованию такого сенсора.

Ранее компания изучала различные варианты реализации сканера отпечатков пальцев, но ни один из них не отвечал её требованиям. Однако теперь Apple, вероятно, наконец-то нашла необходимое решение и готовится использовать его в доступной модификации iPhone. Эта версия получит тонкие рамки, небольшой вырез в дисплее и датчик для считывания отпечатков пальцев, расположенный под OLED-дисплеем.

Благодаря такому подходу Apple сможет сократить затраты на производство смартфона, заменив более дорогую технологию Face ID на более доступный сканер отпечатков пальцев. В результате вырез в верхней части экрана значительно уменьшится в размере.

Китайские пользователи, как правило, выбирают флагманские модели смартфонов в ценовом диапазоне около 5000 юаней (около $730), где iPhone XR не так конкурентоспособен по своим характеристикам, как Android-устройства. Поэтому ожидается, что американская компания представит специальную версию iPhone только для Китая и попытается занять большую долю рынка. Ещё недавно выглядел маловероятным, так как ранее Apple никогда не создавала специальную модель для одного рынка. Но если такая более доступная версия всё же появится, интерес к ней могут проявлять и другие рынки.

Источник: gsmarena