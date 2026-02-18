Apple выпустила публичные беты iOS, iPadOS и macOS 26.4: все новые функции

Apple презентовала первую бета-версию будущего обновления macOS Tahoe 26.4, а также первые версии обновлений iOS 26.4, iPadOS 26.4, tvOS 26.4 и watchOS 26.4.





macOS Tahoe 26.4 получила ряд новых функций. В частности, в Safari вернули компактный макет вкладок. Появилась функция ограничения заряда, которая позволяет пользователям Mac выбирать оптимальный уровень в диапазоне от 80% до 100%. Пользователи на базе процессоров Apple Silicon будут видеть предупреждения о приложениях, которые все еще используют Rosetta 2, от которой компания окончательно откажется вместе с выпуском macOS 27.

Tahoe также последняя версия macOS, которая будет работать на ПК Apple на базе процессоров Intel. Сейчас компания работает над удалением всех оставшихся функций Intel. В будущих версиях macOS Tahoe 26.4 могут появиться дополнительные функции, такие как новые эмодзи. Тестирование обновления продлится в течение нескольких ближайших недель, а официальный запуск запланирован весной.





iOS 26.4 и iPadOS 26.4 получили немало новых функций. Однако первые бета-версии не содержат новых возможностей Siri. По предварительной информации, Apple отложила запуск новой версии голосового помощника. В Apple Music добавлена функция Playlist Playground, которая позволяет создавать плейлист с использованием текстовых подсказок. Плейлисты теперь можно создавать на основе определенной идеи, настроения, чувств, временного периода и многих других факторов. Еще одной полезной функцией стала «Концерты рядом с вами», а также обновленный внешний вид альбомов и плейлистов с полностраничными обложками.

В В Apple Podcasts добавлена функция потоковой передачи видеоподкастов. Она использует потоковое вещание HLS для обеспечения высокого качества просмотра. Видеоподкасты еще глубже интегрируются в приложение «Подкасты».

Apple проводит тестирование сквозного шифрования (E2EE) для RCS-сообщений. В бета-версии эта функция ограничена RCS-сообщениями между iPhone при выключенном iMessage. В остальном E2EE станет доступной для текстовых сообщений между iPhone и устройствами на Android В iOS 26.4 зашифрованные сообщения RCS и iMessage отображаются со значком замкаСреди других функций — обновленный центр учетных записей Apple для App Store и Apple Music, виджет фоновой музыки, компактная панель вкладок в Safari в iPadOS 26.4.

