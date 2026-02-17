Обновление Apple iOS 27 "Rave" очистит код и улучшит автономность

Обновление iOS 27 от Apple под названием «Rave» сосредоточится на очистке внутренней структуры операционной системы: инженеры внесут изменения, которые могут привести к лучшей автономной работе. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.





Отмечается, что эти усилия будут подобны тому, что Apple сделала много лет назад с обновлением Mac Snow Leopard, и будут включать удаление устаревшего кода, переписывание существующих функций и незаметные обновления приложений для повышения производительности. В результате, по словам Гурмана, ОС должна стать более быстрой и отзывчивой. Сообщается, что Apple также планирует определенные изменения интерфейса, но не будет ничего настолько радикального, как переработка Liquid Glass, представленная в iOS 26, что, вероятно, успокоит часть пользователей.

«Обновление iOS 27 сосредоточится на очистке внутренней структуры системы, чтобы сделать ее более быстрой и более чувствительной. Apple стремится, чтобы эти улучшения эффективности превратились в ощутимый прирост автономности для пользователей», — пишет Гурман.

Под внутренним кодовым названием «Rave» iOS 27 также получит улучшения эффективности, которые, по надеждам Apple, превратятся на ощутимый прирост автономности для пользователей. Пока непонятно, будет ли Apple продвигать эти улучшения в маркетинге, или просто позволит пользователям самостоятельно их заметить.

«Приведение программного обеспечения в надлежащее состояние особенно важно, поскольку Apple готовится к запуску новых категорий устройств, включая MacBook Pro с сенсорным экраном и первый складной iPhone», — отмечает Гурман.

Очистка кода происходит параллельно с другим главным приоритетом iOS 27 для Apple — улучшением ее возможностей в сфере ИИ. Обновленная Siri в формате чат-бота, которую Apple анонсировала в июне 2024 года, неоднократно откладывали, и теперь ожидается, что часть ее функций появится в iOS 27, а не в iOS 26, сообщает обозреватель Bloomberg. Он добавляет, что эти изменения позволят компании более стабильно интегрировать новые функции ИИ в экосистему iPhone и других устройств.





В том же материале Гурмана говорится о планах компании Tesla по внедрению поддержки Apple CarPlay в своих автомобилях, которые снова отсрочены. Причиной являются технические сложности с совместимостью между Apple Maps (компонентом iOS 26) и собственной навигационной системой Tesla, которая также отвечает за автономное управление, а также медленное распространение обновления iOS 26 среди пользователей iPhone. Из-за этого запуск CarPlay, который ожидался в конце 2025 года, перенесено на неопределенный срок в 2026 году.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: MacRumors.com