Apple выпустила вторую бету iOS 26.4: RCS, ИИ для музыки и другие обновления

Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.4 для iPhone. Обновление продолжает развивать функции, которые компания показала в первой бета-сборке и содержит более 40 изменений для смартфонов.





Среди ключевых нововведений — переработанный вид альбомов и плейлистов в Apple Music, а также новая ИИ-функция Playlist Playground. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта для создания плейлистов на основе предпочтений пользователя. Также система теперь показывает отчеты об использовании персональной точки доступа отдельно для каждого устройства.

Дополнительно Apple тестирует сквозное шифрование RCS-сообщений. Если в предыдущей бета-версии оно работало только между iPhone, то теперь компания расширила тестирование на обмен сообщениями между iPhone и Android. Apple объясняет:

«В этой бета-версии сквозное шифрование RCS станет доступным для тестирования между устройствами Apple и Android. Эта функция не поставляется в этом релизе и станет доступной для клиентов в будущих версиях iOS, iPadOS, macOS и watchOS 26. Сквозное шифрование находится на стадии бета-тестирования и доступно не для всех устройств или операторов. Разговоры, помеченные как зашифрованные, шифруются сквозным образом, поэтому сообщения не могут быть прочитаны при передаче между устройствами».

В разделе Accessibility в меню Display & Text Size появился новый переключатель Reduce Highlighting Effects. Он уменьшает визуальные эффекты вокруг кнопок и ползунков — полезно для тех, кто испытывает перегрузку интерфейсом.





Изменения коснулись и приложений. В iOS 26.4 Apple вернула панель поиска вверху вкладки Search в App Store и интегрировала ее в нижнюю навигацию. Во второй бета-версии такое же решение получило и приложение Games. В темном режиме всплывающие меню в Control Center теперь отображаются с темным фоном. Также внесены мелкие правки в Account Hub в App Store.

iOS 26.4 по умолчанию активирует функцию Stolen Device Detection, а поддержка видео в CarPlay продолжает развиваться.

Обновление получило номер сборки 23E5218e и сейчас доступно разработчикам. Публичная бета ожидается в ближайшие дни.

