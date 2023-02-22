Apple Watch с ЭКГ и SpO2 могут запретить в США – Комиссия по международной торговле вынесла решения в пользу двух компаний-владельцев патентов

Производитель медицинского оборудования AliveCor рассказал о том, что президент Джо Байден оставил в силе решение Комиссии по международной торговле, которое может привести к потенциальному запрету на ввоз в США Apple Watch из-за функции ЭКГ.

Еще в декабре комиссия вынесла окончательное решение о том, что Apple нарушила патент на технологию носимых электрокардиографов AliveCor. В постановлении рекомендован ограниченный запрет на использование моделей Apple Watch с функциями ЭКГ. Запрет означает, что Apple больше не сможет импортировать Apple Watch с функциями ЭКГ в США для продажи. Компания намерена обжаловать решение в федеральном суде.

Помешать запрету может вето президента США. Хотя президенты обычно не вмешиваются в решения комиссии, в 2013 году Обама наложил вето на аналогичный запрет на импорт после постановления о том, что iPhone и iPad нарушают права Samsung. Вполне возможно, что Apple надеялась, что история повторится.

Решение Байдена не означает, что все Apple Watch от Series 4 до Apple Watch Ultra (за исключением обоих поколений SE) исчезнут с прилавков магазинов. В Apple утверждают, что решение комиссии на данный момент не имеет силы. Это связано с тем, что Совет по патентным апелляциям недавно постановил, что технология ЭКГ компании AliveCor не может быть запатентована, и теперь AliveCor должна выиграть апелляцию на это решение, чтобы запрет вступил в силу.

AliveCor – не единственная медицинская технологическая компания, которая добивается запрета Apple Watch. Masimo также подала в суд на Apple за якобы нарушение пяти ее патентов на пульсоксиметрию. В прошлом месяце Комиссия по международной торговле также вынесла решение в пользу Masimo и решит, оправдан ли потенциальный запрет на импорт в мае. Запрет затронет любые Apple Watch с датчиком SpO2 (например, Series 6 или новее, за исключением SE).

Патентные баталии не новы, с учетом популярность Apple Watch и размера капитала Apple. Вполне вероятно, что AliveCor и Masimo, а также другие компании, идущие по тому же пути, надеются на солидные лицензионные отчисления от Apple.

Тем не менее ситуация потенциально может завершиться созданием юридического прецедента по отношению к внедрению медицинских технологий в носимые устройства – включая мониторинг артериального давления и уровня глюкозы в крови. Для разработки таких функций требуется много времени и ресурсов из-за длительных процедур одобрения. Патентные проблемы способны добавить еще один уровень сложности, а всё это вместе отразится на цене и доступности устройств.

Источник: The Verge