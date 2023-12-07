Apple и Google, вероятно, шпионят за push-уведомлениями на смартфонах пользователей и передают данные правительствам

Иностранные правительства, вероятно, шпионят за использованием смартфонов, и теперь офис сенатора Рона Уайдена настаивает на том, чтобы Apple и Google рассказали, как именно это происходит. Push-уведомления от приложений могут передаваться компаниями государственным службам, если их об этом попросят. Но, похоже, Министерство юстиции не позволяет компаниям откровенно говорить об этой практике.

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Push-уведомления на самом деле не приходят прямо из приложения. Вместо этого они проходят через поставщика платформы смартфонов, например Apple для iPhone или Google для Android, чтобы доставить уведомления на экран. Это создало скрытые возможности для правительственной слежки.

«Поскольку Apple и Google предоставляют данные push-уведомлений, правительства могут тайно заставить их передать эту информацию», — написал Уайден в письме.

Apple утверждает, что ей не позволили раскрыть правду об этом процессе, поэтому письмо Уайдена конкретно нацелено на Министерство юстиции.

«В данном случае федеральное правительство запретило нам делиться какой-либо информацией, и теперь, когда этот метод стал общедоступным, мы обновляем нашу отчетность о прозрачности, чтобы подробно описать такого рода запросы», — говорится в заявлении Apple.

По словам компании, следующий отчет Apple о прозрачности будет включать запросы на токены push-уведомлений.

В частности, Уайден просит Министерство юстиции разрешить Apple и Google сообщать клиентам и широкой общественности о запросах на эти записи уведомлений приложений.

Google заявила, что она разделяет стремление сенатора информировать пользователей об этих запросах.

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Разработчики приложений никак не могут предотвратить передачу пользовательских данных. Если приложение присылает push-уведомления, оно должно использовать для этого систему Apple или Google. Теоретически это означает, что личные сообщения пользователей могут быть переданы иностранному правительству при получении любого push-уведомления из приложения. Сюда также входят любые метаданные об уведомлении, например информация об учетной записи.

Источник: Engadget