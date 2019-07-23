Apple запатентовала гарнитуру дополненной реальности, способную отслеживать мимику всего лица





Компания Apple подала патентную заявку, в которой описывается комплексная гарнитура смешанной реальности. Потенциально, она может включать сенсоры и датчики, отслеживающие черты лица, глаза и руки пользователя. Эта заявка была подана в марте 2019 года, и она свидетельствует о непрекращающемся интересе Apple к смешанной (или дополненной) реальности.

Патент под названием Display System Having Sensors описывает носимую на голове гарнитуру, набор камер и других сенсоров, которые отслеживают окружающее пространство, а также другой набор датчиков, отслеживающих глаза пользователя. Все компоненты работают вместе для отображения виртуального трехмерного изображения, которое тем или иным образом основано на реальном мире. Помимо этого, есть много потенциальных вариаций реализации. Гарнитура может включать датчики для рук, датчики положения головы, датчики, которые собирают подробную информацию о реальных условиях освещения, «датчики бровей» и «датчики нижней челюсти», которые отслеживают мимику, движение рта и челюсти.

Apple описывает систему, которая отличается от большинства других очков дополненной реальности. Обычно они накладывают частичные изображения, позволяя при этом видеть реальный мир. По крайней мере, один вариант её системы использует сквозное видео, когда камеры захватывают видео поток, затем гарнитура добавляет на него цифровые объекты и отображает полученные изображения на экране, подобном виртуальной реальности. Это соответствует предыдущим утечкам, в которых говорилось, что Apple тестирует комбинированную гарнитуру виртуальной и дополненной реальностей. Тем не менее, судя по данным патента, это только один из многих вариантов реализации системы.

Между тем датчики для бровей и челюстей были бы неоценимы для переноса аватаров Apple анимодзи и мемодзи в гарнитуру и дополненную реальность. Компания Facebook уже создает гарнитуры виртуальной реальности, которые могут отслеживать выражения лица и переводить их в виртуальные аватары. А отслеживание рук — это хорошо зарекомендовавший себя вариант управления для виртуальной и дополненной реальностей, хотя он по-прежнему не является основным вариантом для наиболее популярных устройств.

Пока нет сведений о том, планирует ли Apple реализовать описанные в патенте решения в коммерческих продуктах. Ранее в этом месяце циркулировали слухи о том, что компания приостанавливает развитие своих планов в сфере гарнитуры дополненной реальности.

Источник: The Verge