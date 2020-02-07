Apple запатентовала «оптическое» колесо навигации Digital Crown для Apple Watch, в которое можно будет встроить сканер отпечатков Touch ID

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Слухи о том, что Apple собирается встроить сканер отпечатков пальцев в одно из следующих поколений своих умных часов Apple Watch ходят довольно давно. В сети даже всплывал патент с Touch ID, встроенным под экран часов. Однако свежий патент демонстрирует, что разработчики из Купертино могут пойти другим путем.

В этом варианте считывание отпечатка предлагается производить с помощью колеса навигации Digital Crown на правой боковине корпуса часов. Так как размеры элемента не слишком велики, светопропускающую поверхность предлагается разместить и на торцевой части колеса и на его внешнем кольце, которое используется для прокручивания элементов интерфейса.

Соответственно, для считывания отпечатка может понадобиться не просто приложить палец (в первом случае), а еще прокрутить колесо для получения большего количества информации (второй вариант). Считанная информация передается на сканер по оптическому каналу.

Насколько удобным данное решение окажется в реальной жизни мы сможем узнать только в том случае, если Apple решит воплотить в металле именно этот вариант Touch ID.

Отметим, что в данный момент безопасность платежей и личных данных на Apple Watch осуществляется кодовым паролем и функцией распознавания запястья, которая автоматически блокирует часы, когда пользователь снимает их с руки.

Источник: Gizmochina