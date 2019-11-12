Мин-Чи Куо: Apple Watch Series 6 получат заметно улучшенную производительность и водозащиту (а в новые поколения могут встроить Touch ID в экран и антенны в браслет)
Всеведущий азиатский аналитик Мин-Чи Куо рассказал первые подробности об умных часах следующего поколения Apple Watch 6, а патент компании продемонстрировал, что одна из будущих моделей может получить датчик Touch ID в экране и антенны в ремешке.
Итак, по данным «яблочного аналитика» часы Apple Watch Series 6 будут основаны на новой платформе S6, которая покажет «скачкообразный» рост производительности по сравнению с текущим чипом S5, используемым в Apple Watch Series 5. Также Куо уверяет, что новинка получит основную плату из жидкокристаллического полимера (LCP, liquid crystal polymer) и улучшенную защиту от влаги, которая позволит пользователям часов нырять на большую глубину.
Напомним, что актуальная версия Apple Watch Series 5 водонепроницаема на глубине до 50 метров по стандарту ISO 22810:2010, при этом производитель указывает, что их можно использовать при неглубоких погружениях (плавание в бассейне или море), но не следует применять при дайвинге, занятиях водными лыжами и другими видами спорта, предполагающими погружение на большую глубину или контакт с водой на большой скорости.
По другим данным, Apple Watch Series 6 также получит новый постоянно включенный экран (Always On) на основе MicroLED и полноценное отслеживание сна.
В сети также появились данные о новом патенте Apple, в котором разработчики предлагают перенести в ремешок антенны беспроводных модулей (4G, Wi-Fi, Bluetooth) и встроить под экран сканер отпечатков Touch ID. Если второе решение действительно способно улучшить конфиденциальность (в данный момент часы защищены только кодом), то первое решение приведет к существенному подорожанию сменных ремешков и, скорее всего, к невозможности использовать аксессуары от сторонних производителей.
Кстати, ранее ходили слухи о том, что Apple хочет интегрировать в ремешок умных часов Apple Watch еще и камеру.
Источники: GSMarena, Gizmochina