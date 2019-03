Apple запустит новостной сервис и стриминговый сервис с доступом к контенту HBO, Starz и Showtime – по $9,99 в месяц каждый

Как ожидается, сегодня вечером компания Apple расскажет о своей стратегии по запуску подписки Apple News и собственной телевизионной потоковой платформы. Как сообщают осведомлённые источники, компания вела переговоры с HBO, Showtime и Starz, чтобы обеспечить стандартизированную подписку стоимостью $9,99. Таким образом, Apple планирует взимать плату за доступ к новостному сервису и оригинальному контенту. Хотя предыдущие утечки утверждали, что для пользователей Apple доступ будет бесплатным.

Ожидается, что во время сегодняшней презентации Apple будет демонстрировать кадры из своих будущих телевизионных программ, и по данным источников, компания будет взимать плату за эти программы. Эти шоу будут транслироваться в новом телевизионном приложении, которое уже окрестили «убийцей Netflix». Приложение якобы предоставит пользователям простой способ оформить подписку на премиальные каналы, такие как HBO, Showtime и Starz. Сам сервис Netflix не будет частью новой платформы Apple.

Сообщается, что Apple будет предоставлять доступ ко всему контенту по стандартизированной цене подписки в сумме $9,99 в месяц для каждого участника. При этом каналам HBO и Showtime пришлось сделать скидки, так как их обычная стоимость составляет $15 и $10,99 в месяц, соответственно. В то же время доступ к Starz подорожает с нынешних $8,99 в месяц до $9,99.

Также отмечается, что Apple пыталась сотрудничать с Disney, чтобы запустить потоковый сервис, а когда это не получилось, компания задумалась о приобретении Disney или Netflix.

Вместе с тем, Apple ведёт переговоры и с производителями, чтобы реализовать поддержку своего сервиса в плеерах Roku и умных телевизорах. Это позволит существенно расширить охват аудитории. Ранее в этом году компания уже объявила о том, что она выводит iTunes на ряд умных телевизоров.

В дополнение к стриминговому сервису также ожидается запуск новостного сервиса Apple News, который описывается как «Netflix для новостей». Стоимость доступа к нему также составит $9,99 в месяц. За эту сумму пользователи смогут получать доступ к широкому перечню новостных публикаций от различных изданий. Хотя уже известно, что некоторые крупные издатели, такие как The New York Times и The Washington Post не будут принимать участия в этом сервисе.

Кроме того, также ожидается запуск сервиса оформления подписки на игры для iOS.

Источник: The Verge