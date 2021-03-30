Apple зарезервировала у TSMC производство чипов по 4-нм техпроцессу для новых Mac, массовый выпуск начнётся в 4 квартале 2021 года





Как ожидается, компания TSMC начнёт массовое производство чипов по нормам 4-нанометрового технологического процесса уже в четвёртом квартале этого года. Apple является одним из основных заказчиков продукции TSMC и зачастую первой получает доступ к передовым производственным технологиям. Таким образом, можно ожидать, что в будущих компьютерах Mac будут использоваться процессоры, изготовленные по нормам 4-нм техпроцесса. Это должно обеспечить прирост производительности и энергоэффективности.

Подтверждением тому служит новая публикация ресурса DigiTimes. В ней утверждается, что Apple уже зарезервировала первоначальные производственные мощности нового техпроцесса TSMC N4 для будущих продуктов Mac. С учетом того, что массовое производство соответствующих чипов начнётся в четвёртом квартале 2021 года, появление нового Apple Silicon iMac можно ожидать в тот же период. Ранее один из аналитиков заявлял, что выход обновлённого iMac был отложен до октября. Это имеет смысл делать в том случае, когда планируется перевести компьютеры на новые чипы. Хотя не исключается, что новый iMac получит чипсет M2 или SoC A14T, которые будут изготавливаться по 5-нм техпроцессу.

Вместе с тем, новые модели Apple Silicon MacBook Pro вряд ли получат процессоры на базе 4-нм техпроцесса, так как их массовое производство запланировано на вторую половину 2021 года.

Источник: wccftech