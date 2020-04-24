Виртуальный концерт рэпера Трэвиса Скотта в Fortnite привлек 15,2 млн. зрителей





24 апреля в 2:00 в королевской битве Fortnite от Epic Games состоялось самое грандиозное медиасобытие в истории видеоигр – виртуальный концерт Astronomical рэпера Трэвиса Скотта, за которым только в самом шутере наблюдало 12,3 млн. игроков, побивших рекорд по числу одновременных игроков в онлайн. Общее же число зрителей шоу, с учетом 1,7 млн. на YouTube и 1,2 млн. в Twitch составило более 15,2 млн. человек!

Трэвис Скотт появился в игре в виде танцующего гиганта, прилетевшего на комете. Во время выступления, которое началось с композиции «Sicko Mode», аватар Скотта менял весь игровой уровень, графические шейдеры, вектор и силу гравитации. Вообще складывалось впечатление, что ты в качестве участника попал внутрь грандиозного интерактивного музыкального клипа. Выступление продолжалось около 10 минут и, кроме всего прочего, Скотт представил в нем новую песню «The Scotts» записанную совместно с Кид Кади.

Концерт можно целиком посмотреть в видео в конце записи, кроме того, пройдет еще четыре живых выступления в Fortnite (указанное ниже время киевское):

Пятница, 24 апреля 2020, 17:00

Суббота, 25 апреля 2020, 7:00

Суббота, 25 апреля 2020, 18:00

Воскресенье, 26 апреля 2020, 1:00

Интересно, что подготовку к концерту в Epic Games провели в удаленном режиме работы, введенном в связи с пандемией COVID-19. Это подтвердил в Твиттер один из сотрудников студии.

Astronomical далеко не первое большое медиамероприятие в Fortnite. 2 февраля 2019 г. в игре прошел аналогичный концерт диджея Marshmello, собравший более 10 млн. зрителей и привлекший внимание непрофильной прессы. А 14 декабря 2019 г. в игре было проведено специальное превью Star Wars: The Rise of Skywalker в рамках которого были представлены некоторые новые кадры из фильма.