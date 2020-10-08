ARM анонсировала процессорные ядра следующих двух поколений — Matterhorn и Makalu, а также объявила о прекращении поддержки 32-разрядных вычислений с 2022 года





На ежегодном саммите для разработчиков Dev Summit 2020, проходящем в эти дни в цифровом формате, компания ARM анонсировала процессорные ядра следующего поколения, рассчитанные на использование в однокристальных системах для мобильных устройств и потребительской электроники.

К сожалению, анонс пока сугубо номинальный. Британский разработчик процессорных архитектур, который в прошлом месяце продался NVIDIA за $40 млрд, назвал только кодовые имена IP-ядер следующего поколения — Matterhorn (по имени знаменитой вершины в Пеннинских Альпах) и Makalu (пятая по высоте вершина мира). Ядра Matterhorn пополнят предложение ARM в 2021 году, а Makalu придут следом в 2022-м. Разработчик заявляет для Makalu прирост производительности на 30% по сравнению с ядром Cortex-A78, которое в 2,5 раза быстрее Cortex-A73, вышедшего в 2016 году.

Увы, никаких технических подробностей о Matterhorn и Makalu пока нет. Можно вспомнить, что в мае ARM анонсировала процессорные ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, которые до сих пор остаются бумажными. Ожидается, что ядра Cortex-A78 и Cortex-X1 войдут в состав грядущей топовой SoC Qualcomm Snapdragon 875, чей анонс ожидается 1 декабря.

Одновременно ARM вслед за многими остальными компаниями объявила о прекращении поддержки 32-разрядных вычислений. Это произойдет с 2022 года. То есть, именно ядра Makalu ознаменуют полный переход на 64-разрядные вычисления, обеспечивающие более высокую производительность и безопасность.

Можно вспомнить, что Google сейчас находится в процессе перевода своих приложений на 64-разрядную архитектуру. С 1 августа этого года, как известно, все приложения для Android должны иметь 64-разрядную версию, а с 1 августа 2021 года поддержка 32-разрядного ПО прекратится совсем. Apple отказалась от 32-разрядных приложений еще в iOS 11, вышедшей в 2017 году.

Источник: Videocardz и Neowin