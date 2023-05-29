Arm анонсировала новые ядра CPU Cortex X4, A720, A520 и GPU Immortalis G720, Mali G720 и Mali G620 – +15-20% к производительности и эффективности

На выставке Computex 2023 компания Arm анонсировала новую линейку вычислительных ядер серий Cortex-A и Cortex-X, а также GPU нового поколения Immortalis G720, Mali G720 и Mali G620. Все вычислительные ядра используют исключительно 64-битную архитектуру.

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Флагманское вычислительное ядро Cortex-X4 во многом похоже на прошлогоднее X3, но имеет ряд улучшений и оптимизаций. Устройство получило увеличенное количества некоторых функциональных блоков. При этом физические размеры ядра увеличились менее чем на 10%. При работе Cortex-X4 на тех же частотах, что и Cortex-X3, новое ядро потребляет на 40% меньше энергии. В целом, прирост производительности Cortex-X4 достигает 15%.

Ядро среднего уровня Cortex-A720 должно обеспечить прирост производительности на 20% при том же уровне энергопотребления, что у прошлогодней версии A715. Конвейеры были сокращены за счет удаления одного цикла из механизма прогнозирования ветвей.

Энергоэффективное ядро Cortex-A520 стало ещё более эффективным. Прирост этого показателя достигает 22%. Этого удалось достичь благодаря улучшению прогнозирования ветвлений, а также удалению или уменьшению некоторых функций производительности. Однако общая производительность сохранилась за счет большей эффективности.

Новые графические чипы Arm 5-го поколения представлены версиями Immortalis G720, Mali G720 и Mali G620. GPU Immortalis G720 может содержать до 16 ядер, Mali G720 – от 6 до 9 ядер, а Mali G620 – ограничен 5 ядрами. Различия между Immortalis G720 и Mali G720 (помимо количества ядер) также заключаются в наличии модуля трассировки лучей. В случае Immortalis, это обязательный компонент, тогда как Mali G720 может иметь его, но не обязан. Это остается на усмотрение OEM-производителей.

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Флагманский GPU Immortalis G720 получил ряд оптимизаций, которые улучшили пропускную способность и снизили энергопотребление. Благодаря этому удалось добиться повышения производительности на ватт на 15%, а также повышения пиковой производительности в среднем на 15%. Что касается реальной производительности, Arm обещает улучшение до 20% по сравнению с Immortalis G715. В основном, это связано с экономией ресурсов полосы пропускания благодаря Deferred Vertex Shading.

Благодаря лучшему использованию пропускной полосы в мобильные проекты могут добавлены эффекты уровня ПК, такие как динамическое освещение в реальном времени, размытие, глубина резкости и окклюзия окружающего пространства на экране. Фактически, в результате этого десктопный рендерер Unreal Engine 5 появится на Android позже в этом году.

Источник: xda-developers 1, 2