Армия+ от Минобороны — заработал чат-бот, который будет консультировать военных и военнообязанных в Telegram

Минобороны запустило чатбот Армия+, который позиционируют как консультанта для военнообязанных, военных и их семей.

Чат-бот уже доступен в Telegram по ссылке: https://t.me/UAForces_bot.

Армия+ предлагает «оперативные ответы на широкий спектр вопросов»: военные в частности могут узнать о денежном, вещевом и жилищном обеспечении, статусе УБД, протезировании, санаторном лечении, льготах и т.д.; для гражданских предлагают ответы о видах военной службы, отсрочке, перечне ВВК и прочее; тогда как семьи украинских защитников могут узнать о медицинской помощи, выплатах за заслуги и так далее.

Чтобы получить необходимую информацию, нужно выбрать статус пользователя, а затем соответствующую категорию вопросов.

Ранее Минобороны анонсировало запуск отдельного приложения Армия+ — что-то вроде «Дії» для военных, которая будет отображать специализированные услуги и документы, такие как стандартизированные шаблоны рапортов. Ожидается, что приложение запустят уже летом.

Другое приложение ведомства Резерв+ днями обновилось электронно-военным документом с QR-кодом и опцией исправления данных онлайн без визита в ТЦК (для отдельных случаев). По данным Минобороны, сейчас через мобильную программу сгенерировано более 500 000 таких документов — почти треть от всех обновлений данных в Резерв+.

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Приложение Резерв+ в настоящее время доступен в 178 странах и доступно для загрузки по ссылкам: в Google Play и App Store.

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