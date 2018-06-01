Assassin’s Creed: Odyssey перенесёт игроков в Древнюю Грецию
Компания Ubisoft опубликовала короткий тизерный ролик, анонсирующий новую игру в рамках серии Assassin’s Creed – Assassin’s Creed: Odyssey. Длительность видео составляет всего 5 секунд. В нём демонстрируется воин, сбрасывающий со скалы противника ударом ноги.
See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCf
— Assassin’s Creed (@assassinscreed) 31 мая 2018 г.
По данным утечек, события игры Assassin’s Creed: Odyssey будут разворачиваться в Древней Греции. Другие источники уверяют, что игра будет выпущена на протяжении 2019 фискального года компании Ubisoft. При этом Assassin’s Creed: Odyssey получит больше RPG элементов, чем предыдущая игра серии.
Более подробные официальные сведения об игре Assassin’s Creed: Odyssey будут представлены во время проведения выставки E3 2018.
Источник: Engadget