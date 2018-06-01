Новости
Assassin’s Creed: Odyssey перенесёт игроков в Древнюю Грецию
15

Assassin’s Creed: Odyssey перенесёт игроков в Древнюю Грецию

Assassin’s Creed: Odyssey перенесёт игроков в Древнюю Грецию

Компания Ubisoft опубликовала короткий тизерный ролик, анонсирующий новую игру в рамках серии Assassin’s Creed – Assassin’s Creed: Odyssey. Длительность видео составляет всего 5 секунд. В нём демонстрируется воин, сбрасывающий со скалы противника ударом ноги.

По данным утечек, события игры Assassin’s Creed: Odyssey будут разворачиваться в Древней Греции. Другие источники уверяют, что игра будет выпущена на протяжении 2019 фискального года компании Ubisoft. При этом Assassin’s Creed: Odyssey получит больше RPG элементов, чем предыдущая игра серии.

Более подробные официальные сведения об игре Assassin’s Creed: Odyssey будут представлены во время проведения выставки E3 2018.

Источник: Engadget

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить