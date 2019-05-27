ASUS представила обновленные ноутбуки ZenBook 13, 14 и 15 со скринпадом второго поколения и юбилейную модель ZenBook Edition 30, украшенную кожей и золотом

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К выставке Computex 2019 компания ASUS подготовила целую россыпь новых мобильных компьютеров. О необычных ZenBook Pro Duo и ZenBook Duo с двумя экранами мы уже рассказали в предыдущей заметке, как и о новых ASUS VivoBook S14 и S15, а здесь речь пойдет про обновленную основную линейку ASUS ZenBook, представленную ультратонкими моделями с дисплеями диагональю 13, 14 или 15 дюймов.

Напомним, новая линейка ноутбуков ASUS ZenBook 13, 14 и 15 дебютировала на выставке IFA 2018. Мы подробно рассказывали об особенностях и преимуществах всех и каждой из этих моделей по отдельности в предыдущих материалах нашего сайта (1, 2, 3 и 4).

Как и в случае ASUS VivoBook S14 и S15, главным и единственным новшеством обновленных моделей ASUS ZenBook 13 (UX334FL), 14 (UX434FL) и 15 (UX534FT) выступает второе поколение фирменного скринпада (ScreenPad), сочетающего в себе функции кликпада и дополнительного сенсорного экрана. Новая технология ScreenPad 2.0 выделяется более крупным сенсорным экраном (5,65 дюйма вместо 5,5 дюйма) и предлагает ряд новых функциональных возможностей, объединенных в наборе ScreenXpert. Среди них — функция Quick Key позволяет одним нажатием автоматизировать сложные последовательности клавиш, Handwriting отвечает за распознавание рукописного текста, а также Number Key превращает сенсорный экран кликпада в цифровой блок клавиш для более удобного ввода цифр. Также разработчики переработали интерфейс, сделав его удобнее. Еще удалось примерно в 2,5 раза снизить энергопотребление (изображение выводит встроенное GPU, а не ускоритель NVIDIA), а сторонние разработчики получили доступ к ASUS API для оптимизации своего ПО и добавления поддержки ScreenPad.

Все обновленные ASUS ZenBook 13, 14 и 15 оснащаются экранами NanoEdge, занимающими 95% площади крышки, процессорами Intel Core 8-го поколения вплоть до 4-ядерных моделей Core i7, видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce GTX 1650 Max-Q, предлагают до 16 ГБ, SSD с интерфейсом PCIe и гигабитный беспроводной интерфейс Wi-Fi 5.

Одновременно с обновленными ASUS ZenBook 13, 14 и 15 дебютировало специальное ограниченное издание ZenBook Edition 30 на базе обычного ZenBook 13 (UX334FL), которым производитель решил отметить свое 30-летие на рынке. Модель выделяется специальным оформлением Pearl White: корпус обтянут белой кожей, а крышку украшает монограмма «A» из 18-каратного золота, разработанная дизайнерами ASUS Design Center. По словам производителя, она символизирует ценности и историю компании, а также внимание ASUS к изысканным мелочам в своих продуктах.

Юбилейный ноутбук выйдет ограниченным тиражом и будет поставляться с мышью жемчужно-белого цвета и кожаным чехлом.

Данные о стоимости ноутбуков и сроках появления в продаже ASUS пока не сообщила.