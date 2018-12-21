ASUS ROG Phone хорошо проявил себя в руках разрушителя гаджетов JerryRigEverything

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Видеоблогер Зак Нельсон, более известный под псевдонимом JerryRigEverything, получил в свои руки смартфон ASUS ROG Phone и устроил ему традиционную серию тестов на прочность.

Дисплей смартфона ASUS ROG Phone покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Оно обеспечивает достаточно хороший уровень защиты. Оставить мелкие царапины на стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым уровнем твердости по шкале Мооса. При воздействии предметами с 7-ым уровнем твердости по шкале Мооса на стекле остаются более заметные и глубокие повреждения.

Защитное стекло покрывает почти всю лицевую панель, в том числе объектив камеры, так что он не пострадает в результате воздействия металлическими предметами. Но отверстия динамика над дисплеем не покрыто стеклом. Металлическая решётка защищена лишь декоративной пластиковой насадкой. И насадка, и решётка могут быть повреждены острыми металлическими предметами. Это же справедливо и для разговорного микрофона.

Металлические боковые рамки покрыты краской, которая достаточно легко сцарапывается при воздействии металлическими предметами. Кнопки питания и управления громкостью также изготовлены из металла и покрыты краской. Их тоже легко поцарапать. Задняя панель смартфона ASUS ROG Phone имеет оригинальный дизайн, который предусматривает комбинацию из нескольких материалов. При этом на металлической вставке проще оставить царапины, чем на стеклянной панели. Сканер отпечатков пальцев, объективы основной камеры, вспышка и логотип хорошо противостоят появлению царапин.

В комплект поставки смартфона ASUS ROG Phone входит съёмный кулер, который крепится на заднюю панель и обеспечивает дополнительное охлаждение. При этом корпус кулера изготавливается из пластика и легко покрывается царапинами.

После воздействия открытым огнём на дисплей на протяжении 32 секунд на экране проявилось небольшое выгоревшее пятно. После прекращения воздействия огнём пятно так и не восстановилось, что является типичным для AMOLED дисплеев.

В тесте на сгибание смартфон ASUS ROG Phone проявил себя вполне достойно. Хотя в процессе попыток согнуть устройство было слышно потрескивание, всё обошлось хорошо. Стеклянные панели не треснули, а металлическая рамка не погнулась.

В целом, JerryRigEverything сделал вывод, что прочность смартфона ASUS ROG Phone оказалась на хорошем уровне. При типичном ежедневном использовании устройство может получить лишь незначительные царапины, которые не скажутся на его работоспособности. Правда, жечь смартфон определённо не стоит.