Asus: RTX 5070 Ti и 5060 Ti 16 ГБ остаются в производстве

Asus официально опровергла информацию о том, что она якобы прекращает выпуск видеокарт GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Правда, это вовсе не гарантирует, что эти модели легко найти в продаже.

Ситуация выглядит довольно странно. На прошлой неделе Asus сообщила, что планирует свернуть производство RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Однако впоследствии компания публично отказалась от этих слов и выступила с отдельным заявлением на собственном сайте.

«Asus продолжит поддерживать GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ и тесно сотрудничает с партнерами для стабилизации поставок по мере улучшения рыночных условий», — заявили в компании.

Asus также отметила, что модели GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ не сняты с производства и не имеют статуса конца жизненного цикла. Asus не планирует прекращать продажу этих моделей.

После этого логично возник вопрос: откуда взялась противоположная информация. Компания не стала прямо обвинять Hardware Unboxed, вместо этого указала на собственную коммуникационную ошибку.

«Мы хотим прояснить недавние сообщения относительно Asus GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Некоторые медиа могли получить неполную информацию от представителя PR Asus относительно этих продуктов», — объяснили в компании.

Для энтузиастов это скорее хорошая новость, особенно на фоне сообщений о том, что Nvidia сокращает поставки видеокарт RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti с 16 ГБ памяти. Больший объем видеопамяти важен не только для игр в высоких разрешениях, но и для работы с ИИ-приложениями.

Впрочем, дефицит памяти никуда не исчез. Asus прямо признает, что проблемы с доступностью сохраняются.

«Текущие колебания поставок обоих продуктов обусловлены прежде всего ограничениями в поставках памяти, которые временно повлияли на объемы производства и циклы пополнения складов», — отметили в Asus.

По словам компании, ограниченное наличие в некоторых регионах не означает остановку производства или снятие моделей с продажи.

Вся эта история началась после того, как Hardware Unboxed запросила образцы видеокарт для тестирования. По данным издания, Asus ответила, что карт для обзоров недостаточно, что и спровоцировало публичную дискуссию.

«В итоге все покажет реальное наличие в магазинах. Пока мы не можем сказать, какое из заявлений Asus соответствует действительности», — отметили в Hardware Unboxed, добавив, что RTX 5070 Ti сейчас находится под серьезным давлением из-за дефицита.

Похожую позицию подтвердила и Nvidia. Компания заявила, что спрос на видеокарты GeForce RTX остается высоким, а поставки памяти ограничены. При этом Nvidia продолжает отгружать все модели GeForce и работает с поставщиками над максимальным увеличением доступности памяти.

Источник: pcworld