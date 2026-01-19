Новости Устройства 19.01.2026 comment views icon

Asus: RTX 5070 Ti и 5060 Ti 16 ГБ остаются в производстве

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Asus: RTX 5070 Ti і 5060 Ti 16 ГБ залишаються у виробництві

Asus официально опровергла информацию о том, что она якобы прекращает выпуск видеокарт GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Правда, это вовсе не гарантирует, что эти модели легко найти в продаже.

Ситуация выглядит довольно странно. На прошлой неделе Asus сообщила, что планирует свернуть производство RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Однако впоследствии компания публично отказалась от этих слов и выступила с отдельным заявлением на собственном сайте.

«Asus продолжит поддерживать GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ и тесно сотрудничает с партнерами для стабилизации поставок по мере улучшения рыночных условий», — заявили в компании.

Asus также отметила, что модели GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ не сняты с производства и не имеют статуса конца жизненного цикла. Asus не планирует прекращать продажу этих моделей.

После этого логично возник вопрос: откуда взялась противоположная информация. Компания не стала прямо обвинять Hardware Unboxed, вместо этого указала на собственную коммуникационную ошибку.

«Мы хотим прояснить недавние сообщения относительно Asus GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Некоторые медиа могли получить неполную информацию от представителя PR Asus относительно этих продуктов», — объяснили в компании.

Для энтузиастов это скорее хорошая новость, особенно на фоне сообщений о том, что Nvidia сокращает поставки видеокарт RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti с 16 ГБ памяти. Больший объем видеопамяти важен не только для игр в высоких разрешениях, но и для работы с ИИ-приложениями.

Впрочем, дефицит памяти никуда не исчез. Asus прямо признает, что проблемы с доступностью сохраняются.

«Текущие колебания поставок обоих продуктов обусловлены прежде всего ограничениями в поставках памяти, которые временно повлияли на объемы производства и циклы пополнения складов», — отметили в Asus.

По словам компании, ограниченное наличие в некоторых регионах не означает остановку производства или снятие моделей с продажи.

Вся эта история началась после того, как Hardware Unboxed запросила образцы видеокарт для тестирования. По данным издания, Asus ответила, что карт для обзоров недостаточно, что и спровоцировало публичную дискуссию.

Спецпроекты
WhiteBIT інвестує в таланти: як потрапити у безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

«В итоге все покажет реальное наличие в магазинах. Пока мы не можем сказать, какое из заявлений Asus соответствует действительности», — отметили в Hardware Unboxed, добавив, что RTX 5070 Ti сейчас находится под серьезным давлением из-за дефицита.

Похожую позицию подтвердила и Nvidia. Компания заявила, что спрос на видеокарты GeForce RTX остается высоким, а поставки памяти ограничены. При этом Nvidia продолжает отгружать все модели GeForce и работает с поставщиками над максимальным увеличением доступности памяти.

Источник: pcworld

Популярные новости

arrow left
arrow right
Большая неудача "Черной пятницы": NVIDIA GTX 1060 за $5 коварно разочаровала счастливчика
Рынок компонентов ПК 2025 Q3: AMD наращивает долю процессоров и дискретных видеокарт
Intel раскрыла Wildcat Lake: архитектура процессоров Core Ultra 300 до 6 ядер
"NVIDIA хочет сжечь мой дом": компания отказалась заменить RTX 5090 FE со сломанным фиксатором кабеля
NVIDIA RTX 5090 подорожает до $5000 в 2026 году, — инсайдеры
Топ худших видеокарт NVIDIA и AMD 2025 года от Hardware Unboxed
NVIDIA на CES 2026: не будет RTX 50 SUPER, будет DLSS 4.5, динамический 6x MFG, и возможное возвращение RTX 3060
Первый тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретная видеокарта не нужна
ИИ против геймеров: AMD и NVIDIA сократят производство недорогих видеокарт, Asus "урежет" конфигурации памяти
Сайт AMD подтверждает Ryzen 7 9850X3D
Энтузиаст показал редкий демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
NVIDIA будет поставлять на треть меньше RTX 50, из-за дефицита памяти "под нож" пойдут 5070 Ti и 5060 Ti, — инсайдеры
Seagate достигает плотности HDD 6,9 ТБ на одном диске: возможны накопители до 69 ТБ
Новое подорожание: блоки питания и кулеры вырастут в цене до 10%
Asus замораживает Zenfone и ROG Phone — в 2026 году компания не выпустит ни одного смартфона
"Кипятильник" за $4000: ютубер подал 750 Вт на 800-ваттную Asus ROG Matrix RTX 5090 только через 12V-2×6
Когда выйдет NVIDIA RTX 60: первые данные о релизном окне и процессоре
NVIDIA вернула поддержку PhysX в видеокарты RTX 50
AMD выпустила FSR Redstone: новая генерация кадров, регенерация лучей и масштабирование для Radeon RX 9000
"Глупейшее соревнование в YouTube": NVIDIA RTX 5050 с охлаждением в морозилке побила мировой рекорд
Оперативная память: воры похищают DDR5 из рабочих станций, а пользователи переходят на DDR3
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить