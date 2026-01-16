Изменения рынка видеокарт: NVIDIA обещает поставлять все GPU, источники говорят об уменьшении на 20%, Asus сокращает модели Ti

Дефицит оперативной памяти меняет рынок видеокарт. NVIDIA уверяет в сохранении ассортимента, но источники среди производителей говорят о его сокращении.

Инсайдер MEGAsizeGPU сообщает в X, что NVIDIA сокращает поставки графических процессоров партнерам на 15-20%. Сообщение утверждает, что компания продолжит поставлять GPU вместе с памятью, что противоречит предыдущим слухи о перекладывании поставок памяти на плечи производителей.

Также инсайдер говорит, что в 2026 году «новых продуктов не будет». Нетрудно предположить, что речь идет о видеокартах Super, возможность и время выпуска которых остаются неопределенными. Ранее говорилось об их отсрочке до второй половины года или полной отмене, но сейчас известно, что они действительно должны были выйти на CES, но были отложены на неопределенный срок.

NVDA GPU supply to AIC has been cut down 15%-20%. The good news is that Nvidia still bundles a GPU with memory. The bad news is that there will be no new product in 2026. — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) January 15, 2026

VideoCardz, ссылаясь на Hardware Unboxed, сообщает о сокращении ассортимента видеокарт Asus RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Издание утверждает, что на CES 2026 его представители узнали, что «срок службы RTX 5070 Ti фактически завершился». Из-за прекращения поставок видеокарты, которые сейчас есть на рынке, остаются последними. Компания якобы подтвердила, что не планирует возобновлять производство этой модели. Розничные продавцы в течение недель не могут найти видеокарты RTX 5070 Ti, их цена растет.

Из-за этого RTX 5060 Ti 16 ГБ остается основной новой моделью с таким объемом памяти, но сейчас и она в дефиците. Как ITC.ua сообщал ранее, NVIDIA будет концентрироваться на моделях с 8 ГБ, В частности RTX 5060 и 5060 Ti. В ответ на материал Hardware LUXX по этому вопросу, NVIDIA опубликовала короткое заявление, в котором уверяет, что продолжит поставки всех GPU.

«Спрос на видеокарты GeForce RTX высок, а предложение памяти ограничено. Мы продолжаем поставлять все модели GeForce и тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы максимизировать доступность памяти», — заявляет NVIDIA.

Однако сообщение ничего не говорит о количестве чипов, которые получат производители. Также возможно, что некоторых из них все же отправят меньше, чем других — учитывая количество памяти, необходимое для производства видеокарт.