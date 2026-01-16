Новости IT-бизнес 16.01.2026 comment views icon

Изменения рынка видеокарт: NVIDIA обещает поставлять все GPU, источники говорят об уменьшении на 20%, Asus сокращает модели Ti

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Зміни ринку відеокарт: NVIDIA обіцяє постачати всі GPU, джерела кажуть про зменшення на 20%, Asus скорочує моделі Ti

Дефицит оперативной памяти меняет рынок видеокарт. NVIDIA уверяет в сохранении ассортимента, но источники среди производителей говорят о его сокращении.

Инсайдер MEGAsizeGPU сообщает в X, что NVIDIA сокращает поставки графических процессоров партнерам на 15-20%. Сообщение утверждает, что компания продолжит поставлять GPU вместе с памятью, что противоречит предыдущим слухи о перекладывании поставок памяти на плечи производителей.

Также инсайдер говорит, что в 2026 году «новых продуктов не будет». Нетрудно предположить, что речь идет о видеокартах Super, возможность и время выпуска которых остаются неопределенными. Ранее говорилось об их отсрочке до второй половины года или полной отмене, но сейчас известно, что они действительно должны были выйти на CES, но были отложены на неопределенный срок.

VideoCardz, ссылаясь на Hardware Unboxed, сообщает о сокращении ассортимента видеокарт Asus RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Издание утверждает, что на CES 2026 его представители узнали, что «срок службы RTX 5070 Ti фактически завершился». Из-за прекращения поставок видеокарты, которые сейчас есть на рынке, остаются последними. Компания якобы подтвердила, что не планирует возобновлять производство этой модели. Розничные продавцы в течение недель не могут найти видеокарты RTX 5070 Ti, их цена растет.

Из-за этого RTX 5060 Ti 16 ГБ остается основной новой моделью с таким объемом памяти, но сейчас и она в дефиците. Как ITC.ua сообщал ранее, NVIDIA будет концентрироваться на моделях с 8 ГБ, В частности RTX 5060 и 5060 Ti. В ответ на материал Hardware LUXX по этому вопросу, NVIDIA опубликовала короткое заявление, в котором уверяет, что продолжит поставки всех GPU.

«Спрос на видеокарты GeForce RTX высок, а предложение памяти ограничено. Мы продолжаем поставлять все модели GeForce и тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы максимизировать доступность памяти», — заявляет NVIDIA.

Однако сообщение ничего не говорит о количестве чипов, которые получат производители. Также возможно, что некоторых из них все же отправят меньше, чем других — учитывая количество памяти, необходимое для производства видеокарт.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Китай наступает: Thunderobot представила первый игровой ПК с процессором Hygon C86-4G и видеокартой NVIDIA
Энтузиаст показал редкий демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Corsair отменила заказ на ПК за $3500 и повысила цену — клиент добился скидки, а покупателям 48 ГБ DDR5 за $240 не повезло
Рынок компонентов ПК 2025 Q3: AMD наращивает долю процессоров и дискретных видеокарт
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
Снова кирпич вместо NVIDIA RTX 5080 в коробке — магазин отказался предоставить замену
Результаты тестов пяти новых процессоров Intel — от Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
5 самых больших "неявок" CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super и другие несбывшиеся ожидания
Настоящий пожар: кабель NVIDIA RTX 5090 сгорел дотла
ROG Xbox Ally получила дефолтные игровые профили — автоматически подбирают FPS и энергопотребление для 40 игр
NVIDIA DLSS 4.5 создает изображение "из ничего": пользователи делают красивые скриншоты в режимах 240p/360p
Маркетинг Wi-Fi 7: из 25 исследованных роутеров только 3 оказались настоящими
"NVIDIA хочет сжечь мой дом": компания отказалась заменить RTX 5090 FE со сломанным фиксатором кабеля
Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений
Геймеры требуют возвращения AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 снова привлекательна, но иногда чип стоит как 9800X3D
Дефицит памяти: NVIDIA и партнеры переориентируются на видеокарты с 8 ГБ
ИИ против геймеров: AMD и NVIDIA сократят производство недорогих видеокарт, Asus "урежет" конфигурации памяти
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
NVIDIA DLSS 4.5 стала доступной для всех, а разработчики игр получили инструменты для ее интеграции
Надежда на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung начинает массовое производство GDDR7 3 ГБ со скоростью выше 28 Гбит/с.
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить