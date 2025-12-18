NVIDIA будет поставлять на треть меньше RTX 50, из-за дефицита памяти "под нож" пойдут 5070 Ti и 5060 Ti, — инсайдеры

NVIDIA, вероятно, готовится к сокращению поставок видеокарт серии GeForce RTX 50 в первой половине 2026 года. Об этом сообщает Board Channels — источник, который специализируется на информации из цепочек поставок и партнерских каналов производителей компонентов.

Согласно публикации, NVIDIA планирует корректировку производственных мощностей из-за дефицита памяти. Речь идет не только о памяти GDDR6 и GDDR7 для видеокарт, а также памяти, используемой в розничном сегменте самостоятельной сборки ПК, включая компоненты, связанные с материнскими платами.

По оценкам Board Channels, в первой половине 2026 года объемы поставок видеокарт серии GeForce RTX 50 могут быть на 30-40% ниже, чем в первой половине 2025 года. При этом источник подчеркивает, что ситуация выходит за пределы только видеокарт и учитывает длинные производственные циклы накопителей и памяти в целом.

Также сообщается, что NVIDIA может пересмотреть свою стратегию поставки GPU для партнеров по производству видеокарт на рынке материкового Китая. Цель — лучше адаптироваться к изменениям в сегменте самостоятельной сборки и сохранить баланс между спросом и предложением на рынке видеокарт.

Другое профильное издание, Benchlife, частично подтверждает эти слухи, хотя не называет конкретных процентов сокращения. Зато оно утверждает, что первыми под удар могут попасть GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти — модели, которые часто считают наиболее выгодными по соотношению цены и производительности в линейке Blackwell RTX 50.

«Помимо информации от Board Channels, несколько AIC-партнеров и поставщиков компонентов также сообщили нам, что NVIDIA первой скорректирует поставки GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7», — отмечает Benchlife.

Оба источника происходят из Азии и имеют в целом приличную репутацию, при этом Benchlife обычно считают более надежным. В то же время стоит учитывать, что эти данные могут не полностью отражать ситуацию на глобальном рынке. Board Channels отдельно указывает, что возможное сокращение прежде всего связано с рынком материкового Китая.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Если слухи подтвердятся, первая половина 2026 года может принести ограниченную доступность самых популярных моделей GeForce RTX 50. Это, в свою очередь, может спровоцировать дефицит и рост цен, особенно на RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти. Итак, собрать ПК или купить готовую систему станет еще дороже — в дополнение к памяти, накопителям, процессорам также подорожают и видеокарты.

Источник: videocardz