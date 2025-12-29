"Аватар" стал первой трилогией в истории кино с кассой в $6 млрд

«Аватар: Огонь и пепел» заработал $760 млн за две недели проката, доведя общие заработки франшизы до безумных $6 млрд. Фактически, трилогия Джеймса Кэмерона стала первой в истории кино, которая достигла этих цифр.

В последние недели «Аватар 3» стал главным героем мирового проката: внутри США фильм собрал $217,7 млн, тогда как особенно хорошо проявила себя международная касса с $542,7 млн.

Несмотря на то, что фильм Кэмерона возглавляет рейтинги проката в декабре, эти показатели все еще существенно отстают от предшественников. Первая часть, напомним, заработала $2,9 млрд, вторая — $2,3 млрд. Хотя один неоспоримый плюс «Огонь и пепел» таки принес, сделав трилогию самой «богатой» в истории с общей кассой в $6 млрд.

‘AVATAR’ is now the highest grossing movie trilogy of all time pic.twitter.com/R4LaHM8iYT — Avatar 3: Fire and Ash (@avatar3news) December 25, 2025

Согласно рейтингу Box Office Mojo, трилогия сиквелов «Звездных войн» заработала $4,47 млрд, а «Властелин колец» — $2,99 млрд.

Disney надеется, что «Аватар 3» сохранит подобную стойкость в кинотеатрах и усиливает внимание зрителей тизерами новых «Мстителей». На кону — дальнейшее существование франшизы, поскольку Джеймс Кэмерон неоднократно заявлял, что завершит историю третьим фильмом, если он не соберет достаточно денег.

«Люди склонны игнорировать сиквелы, разве что это не третий фильм «Властелин колец»… А еще есть «два удара» в виде стримингов и Covid, что означает, что меньше людей ходят в кино — 75% от количества в 2019 году», — предполагал Кэмерон.

На днях режиссер обнародовал очередное заявление, где обещал рассказать о сюжетах 3 и 4 фильма на пресс-конференции в случае их отмены. Предварительно их релиз запланирован на 21 декабря 2029 года и 19 декабря 2031 года соответственно. На момент завершения съемок Кэмерону исполнится 77 лет.

Бюджет «Аватар 3» не разглашается: Кэмерон говорит о «тонне денег», а инсайдеры предполагают сумму в $400 млн без учета маркетинга.

