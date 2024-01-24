Автомобиль Apple: релиз отложен до 2028 года, беспилотное управление сильно ограничено – Марк Гурман

Планы Apple по созданию электромобиля стали менее амбициозными после 10 лет усилий. Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что компания вместо разработки автомобиля без водителя теперь ставит перед собой более реалистичные задачи.

Согласно неназванным источникам аналитика, Apple планирует представить автомобиль не ранее 2028 года – предварительные прогнозы были оптимистичнее на 2-3 года. По слухам и утечкам, компания развивает проект еще с 2014 года и на этом пути он сменил уже многих руководителей. Гурман говорит, что в прошлом году Apple фактически приостановила разработку под давлением процессов на рынке смартфонов.

По состоянию на конец 2022 года компания из Купертино ставила цель выпустить автомобиль до 2026 года с расширенными функциями автономного управления для шоссе. Теперь Apple выяснила, что не сможет завершить создание такого авто в обозримом будущем и разрабатывает более базовые функции с ориентацией на конкурента в лице Tesla. По словам инсайдеров, автомобиль будет использовать так называемую автономную систему уровня 2+. Это снижение уровня ранее запланированной технологии 4 и еще более ранней цели создания системы уровня 5.

Новая стратегия была принята после серии бурных встреч, в которых участвовали правление Apple, руководитель проекта Кевин Линч и главный исполнительный директор Тим Кук. В течение нескольких месяцев 2023 года правление давило на руководство Apple относительно создания авто.

Внутри Apple зреет ключевое решение по проекту автомобиля: либо компания наконец-то сможет выпустить этот продукт с меньшими ожиданиями, либо топ-менеджеры могут серьезно пересмотреть само существование проекта. Дальнейшие радикальные изменения планов тоже не исключены.

Предыдущий концепт авто предполагал систему, которая не требовала бы вмешательства человека на автомагистралях в конкретных частях Северной Америки и в большинстве подобных условий. Базовый план уровня 2+ требует от водителей обращать внимание на дорогу и в любой момент быть готовым взять на себя управление.

Однако Apple надеется позже выпустить обновленную систему, поддерживающую уровень автономности 4 и дополнительные регионы. В этом сценарии авто работает полностью самостоятельно, но все еще только при определенных условиях. Уровень 5 означает, что автомобиль может самостоятельно передвигаться куда угодно в любых обстоятельствах.

В течение многих лет автомобиль был одним из самых дорогих исследовательских проектов компании. Apple ежегодно тратила сотни миллионов долларов на зарплаты, облачные системы для управления беспилотным компьютером, испытания на закрытых дорогах и разработку конкретных узлов. Несмотря на усилия, транспортное средство никогда не достигало стадии прототипа. Руководители компании надеются, что это, наконец, произойдет благодаря новому подходу.