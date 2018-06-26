Автопилот грузовика Tesla Semi получит режим «Безумный Макс», потому что автомобиль «слишком уступчивый на дороге»

Илон Маск, как известно, любит прятать разные пасхалки и добавлять в программное обеспечение электрокаров Tesla отсылки к различным фильмам. Так, например, в одной из прошивок к Tesla Model S в скоростном режиме Ludicrous Mode была спрятана анимация из фильма «Космические яйца», а в грузовике Semi может появиться режим «Безумный Макс».

Один из пользователей Twitter разместил кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», где герои картины мчатся на грузовике Tesla Semi. В ответ на это Илон Маск опубликовал фотографию системы управления электрогрузовика, где видно, что режим автономного вождения «Безумный Макс» уже имеется.

Если Маск в очередной раз не пошутил, то функция сверхагрессивного вождения будет добавлена в следующем обновлении программного обеспечения. На экране видно три уровня работы автопилота в разделе «Порог слепой зоны»: стандартный, агрессивный и «Безумный Макс». По всей видимости, это определяет действие автомобиля в автономном режиме, когда необходимо перестроиться с одной полосы на другую. Другими словами –какую дистанцию между грузовиком и сзади идущей машиной соблюдать Tesla Semi при выполнении манёвра. На дисплее можно заметить вкладку «Действия разработчика», которая говорит о том, что система находится на этапе тестирования. Вполне возможно, что эта функция требуется только для отладки системы.

Илон Маск объяснил, что режим «Безумный Макс» по сути передаёт управление водителю, поскольку в режиме автопилота автомобиль будет постоянно уступать. Глава Tesla также пошутил, что его команда планировала добавить ещё более агрессивный режим под названием LA Freeway («Автомагистраль Лос-Анджелеса»), но это был бы уже перебор.

Серийное производство и продажи электрогрузовика Tesla Semi начнутся в 2019 году.

Источник: inverse