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Автопилот грузовика Tesla Semi получит режим «Безумный Макс», потому что автомобиль «слишком уступчивый на дороге»
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Автопилот грузовика Tesla Semi получит режим «Безумный Макс», потому что автомобиль «слишком уступчивый на дороге»

Автопилот грузовика Tesla Semi получит режим «Безумный Макс», потому что автомобиль «слишком уступчивый на дороге»

Илон Маск, как известно, любит прятать разные пасхалки и добавлять в программное обеспечение электрокаров Tesla отсылки к различным фильмам. Так, например, в одной из прошивок к Tesla Model S в скоростном режиме Ludicrous Mode была спрятана анимация из фильма «Космические яйца», а в грузовике Semi может появиться режим «Безумный Макс».

Один из пользователей Twitter разместил кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», где герои картины мчатся на грузовике Tesla Semi. В ответ на это Илон Маск опубликовал фотографию системы управления электрогрузовика, где видно, что режим автономного вождения «Безумный Макс» уже имеется.

Если Маск в очередной раз не пошутил, то функция сверхагрессивного вождения будет добавлена в следующем обновлении программного обеспечения. На экране видно три уровня работы автопилота в разделе «Порог слепой зоны»: стандартный, агрессивный и «Безумный Макс». По всей видимости, это определяет действие автомобиля в автономном режиме, когда необходимо перестроиться с одной полосы на другую. Другими словами –какую дистанцию между грузовиком и сзади идущей машиной соблюдать Tesla Semi при выполнении манёвра. На дисплее можно заметить вкладку «Действия разработчика», которая говорит о том, что система находится на этапе тестирования. Вполне возможно, что эта функция требуется только для отладки системы.

Илон Маск объяснил, что режим «Безумный Макс» по сути передаёт управление водителю, поскольку в режиме автопилота автомобиль будет постоянно уступать. Глава Tesla также пошутил, что его команда планировала добавить ещё более агрессивный режим под названием LA Freeway («Автомагистраль Лос-Анджелеса»), но это был бы уже перебор.

Серийное производство и продажи электрогрузовика Tesla Semi начнутся в 2019 году.

Источник: inverse

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