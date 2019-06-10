Автор «Игры престолов» Джордж Мартин и FromSoftware анонсировали игру Elden Ring





Автор «Игры престолов» (цикла романов «Песнь Льда и Огня») Джордж Р. Р. Мартин в сотрудничестве со студией FromSoftware (создавшей серию игр Dark Souls) работают над совершенно новой игрой под названием Elden Ring. Эти сведения были озвучены во время проведения пресс-конференции Microsoft на выставке E3 2019.

Продемонстрированный анонсирующий ролик содержит несколько сцен кинематографического качества, но не демонстрирует геймплей и не рассказывает каких-либо подробностей о сюжете. Известно лишь, что мир оказался на краю гибели из-за расколотого кольца. В отдельных кадрах трейлера демонстрируется женщина в окружении человеческих рук, одна из которых отделена от тела. Затем эта же женщина надевает доспехи и атакует монстра. В то же время кузнец создаёт артефакт, вероятно, то самое зловещее кольцо.

Игра Elden Ring будет доступна на платформах Xbox One и ПК, но точные сроки её релиза пока не называются.

Источник: The Verge