Авторы сериала «Властелин колец» раскрыли, кем Темный Маг не является

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» раскрыл Гэндальфа, но не Темного Мага, который тоже Истари. Некоторые думают, что это Саруман, но их разочаровывают шоураннеры.

У в финале второго сезона волшебник делает очень прозрачные намеки на то, что он Саруман. Он говорит незнакомцу, что тот один из них, и таких людей всего пять. Фанаты творчества Джона Р. Р. Толкина знают, что Истари, посланных в Средиземье Валар, было пятеро: Гэндальф, Саруман, Радагаст и двое Синих магов, Алатар и Палландо (другие имена Моринетар и Роместамо).

Фраза «один из нас» точно означает, что Темный Маг — Истари. Это ставит крест на других довольно интересных теориях его происхождение. Например, что он один из Назгул, единственный, чье имя известно: Кхамул, который тоже был волшебником.

Итак, остаются четверо: Саруман, Радагаст, Алатар и Палландо. Вряд ли Темный Маг это немного чудаковатый Радагаст. Об Алатаре и Палландо известно немного, кроме того, что они посланы на Восток. Местонахождение Темного Мага говорит об этом, но других данных нет. А что насчет Сарумана?

Персонаж сериала «Властелин колец: Кольца власти» действительно чем-то похож на Сарумана. Его борода, характер, то, как он называет Незнакомца-Гендальфа добрым другом, который уговаривал его раньше отправиться в Средиземье.

Однако Патрик Маккей и Джей Ди Пейн опровергли эту теорию — редкий случай, когда шоуранеры так активно и однозначно комментируют фанатские догадки. В интервью Vanity Fair они говорят:

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«Я скажу кое-что для протокола. Учитывая историю Средиземья, было бы очень, очень, очень маловероятно, что это мог быть Саруман», — сказал Маккей. «Если не невозможно», — добавляет Пейн. «Темный волшебник играет важную роль в событиях Средиземья и в развитии нашего волшебника, который теперь известен. Том Бомбадил сказал ему: «Тебе суждено было столкнуться с ним. А затем суждено было столкнуться с Сауроном». Итак, судьба Темного Волшебника еще не решена, и его имя еще не известно, но это почти противоречит законам гравитации и физики, если это Саруман», — продолжил Маккей.

Как видим, шоуранеры полностью исключают версию Сарумана. Остаются Радагаст, Алатар и Палландо. Скорее всего, зрители в будущем узнают историю кого-то из Синих магов.

Источник: GamesRadar