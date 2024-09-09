Сериал «Властелин колец» оставит одну из величайших тайн нераскрытой — так хотел Толкин

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В произведениях «Властелин колец» есть большая тайна, которую Джон Р. Р. Р. Толкин намеренно не раскрывал. В Amazon говорят, что сохранят ее.

Один из персонажей играл относительно небольшую, но важную роль в трилогии «Властелин колец» Властелин колец». Экранизация Питера Джексона вообще обошла его стороной, а сериал «Властелин колец: Кольца власти» показал. Конечно, речь идет о Томе Бомбадиле и о том, кто он такой.

Том Бомбадил жил, когда в Средиземье не было даже деревьев. Сам он не сказал ни Фродо, ни героям сериала, кто он. Фанаты издавна высказывали догадки, даже считали его воплощением верховного бога, Эру Илуватара. Но по крайней мере в сериале Том останется Томом.

«У нас не будет проблем, если бы нас спросили об этом. Потому что люди давно спрашивают это о персонаже из книг», — говорит соавтор шоу Джей Ди Пейн The Hollywood Reporter. «И я думаю, что люди спрашивали это у самого Толкина. Толкин решил молчать об этом, и мы тоже», — добавляет другой шоураннер, Патрик Маккей.

Во втором сезоне «Властелин колец: Кольца власти» Амазонка показала Тома Бомбадила, который впервые был представлен в поэме Толкина «Приключения Тома Бомбадила» 1934 года. Отшельник в желтых сапогах (Рори Киннир) встречает Незнакомца (Дэниел Уэйман) в четвертом эпизоде второго сезона и описывает себя как старейшего жителя Средиземья и говорит, что в прошлом он встретил Темного Волшебника из пустыни Рун. В отличие от оригинального произведения, Том не говорит в песнях, а только напевает между разговорами и кажется более серьезным.

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Источники: The Hollywood Reporter, GamesRadar

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