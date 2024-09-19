Кто такой Незнакомец в сериале «Властелин колец»? Том Бомбадил прозрачно намекает, шоуранер обещает разгадку

Похоже, интрига с личностью Незнакомца в сериале «Властелин колец: Кольца власти» завершается. Том Бомбадил практически назвал Истари цитатой из Толкина.

Итак, в шестом эпизоде древнейший житель Средиземья пытается помочь Истарі. Их путешествие ведет к деревьям, где Незнакомец должен найти себе посох. Но Незнакомца беспокоит мысль, что это отвлечет его от спасения Нори и Поппи от опасности.

Бомбадил говорит ему: «Многие из умирающих заслуживают жизни, некоторые живые заслуживают смерти. Кто ты такой, чтобы давать им это?».

Цитата знакома поклонникам Толкина и зрителям фильмов Питера Джексона — она есть в романе «Властелин колец». Почти те же слова произносит Гэндальф:

«Многие из живых заслуживают смерти. А некоторые, которые умирают, заслуживают жизни. Можешь ли ты дать им это?

Это несомненный и очень большой намек на личность могущественного Истари — на то, что Незнакомец на самом деле Гэндальф. В конце первого сезона он сам произносит другую знакомую реплику:

«Если сомневаешься, Эланор Брендифут, всегда следуй за своим носом».

Однако вскоре размышлять над личностью незнакомца фанатам уже не придется. Шоураннер сериала «Властелин колец: Кольца власти» говорит, что зрители услышат конечную разгадку уже во втором сезоне:

«Этот сезон для персонажа — путешествие к самопознанию. Он узнал, что он волшебник, но на самом деле он еще не знает, как контролировать свои силы, и не знает, как он должен их использовать и кого должен бояться сражаться. Вы идете в то же путешествие, что и он. Вопрос «кто?» является его частью, но это еще не все мороженое, это вишенка сверху, но на это будет ответ в этом сезоне», — рассказал Джей Ди Пейн.

Другая теория фанатов заключается в том, что Незнакомец является Алатаром, одним из Синих магов, тоже Истари, которых Валар отправили на восток. Она тоже имеет несколько подтверждений в сериале и в произведениях Толкина. Так или иначе — расскажут финальные эпизоды сезона.

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Источники: GamesRadar, RadioTimes