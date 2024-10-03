Финал второго сезона сериала «Властелин колец» раскрыл личность Незнакомца

Завершение второго сезона «Властелин колец: перстни власти» раскрывает личность его самого загадочного персонажа. Впрочем, ответ не удивит многих.

Несмотря на очевидность правильного ответа, знатоки произведений Джона Р. Р. Толкина высказывали и другие версии. В течение большинства времени было точно известно, что незнакомец — Истари. Следовательно, круг «подозреваемых» сузился до пяти известных лиц: Гэндальфа, Сарумана, Радагаста и двух Синих магов, которых Валар отправили на Восток Средиземья. Второй по популярности была версия о Синих магах, ведь она совпадала с географией путешествий Незнакомца и давала авторам сериала больше свободы. Впрочем, все проще — он оказался Гэндальфом.

В финале Незнакомец встречает Темного мага, который намекает, что знает его настоящую личность, называя его «старым другом». Затем он говорит, что их было пять. Однако не Темный маг дает ему ответ, поскольку Незнакомец избегает его из-за угрозы для жизни Поппи и Нори.

Позже гарфутки прощаются, называя его «великим эльфом». Не совсем понятно, откуда они взяли это прозвище, но оно вызывает у волшебника эмоции. Незнакомец идет через Рун, чтобы снова увидеть Тома Бомбадила.

Когда они встречаются в доме Тома, Бомбадил говорит: «Волшебник не находит посох, он получает его вместе с именем». Незнакомец отвечает: «Гэндальф, так они будут меня называть, не так ли?». Оба поют песню Бомбадила, а камера отходит от бородачей.

Похож ли образ из сериала «Властелин колец» на Гэндальфа в произведениях Толкина?

В целом Незнакомец похож на Гэндальфа — не зря же многие поклонники его узнали. Но большое несоответствие заключается в том, что Гэндальф «на самом деле» не прибывал в Средиземье до Третьей Эпохи. В оригинале он приплыл в Серую Гавань на корабле, там встретился с Кирданом и получил кольцо.

Итак, «Властелин колец: кольца власти» существенно меняет хронологию. До сих пор сериал Amazon Prime Video имел тенденцию сжимать события, но Гэндальф, похоже, будет находиться в Средиземье дольше, чем по Толкину, и его история будет другой.

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Источник: GamesRadar