Ayaneo выпустила мини-ПК с Windows 11 в стиле Apple Macintosh (1984 года) — от $149

Компания Ayaneo, известная портативными игровыми консолями выпустила мини-ПК AM01, вдохновленный оригинальным Apple Macintosh 1984 года выпуска, того самого, из знаменитой рекламы от Ридли Скотта.

Ценники AM01 пока начинаются от $149 за конфигурацию с AMD Ryzen 3 3200U, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ для хранения данных. «Пока», потому что это цена для тех, кто сделает предзаказ, позже эта версия будет стоить $199. Конфигурации с процессором Ryzen 7 5700U по такой же схеме начинаются от $219 ($259) за «голую» версию без ОЗУ и накопителя и могут достигать $379 ($459) за модель с 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1ТБ, передает Engadget. Ayaneo отмечает, что в AM01 можно установить до 64 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и M.2-накопитель на 2 ТБ. Также имеется интерфейс SATA 3.0, поддерживающий 2,5-дюймовые SDD или HDD.

Варианты Ryzen 7 5700U имеют Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 по сравнению с Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2 на устройствах Ryzen 3. Ayaneo обеспечивает охлаждение AM01 с помощью большого вентилятора и четырех медных тепловых трубок.

На передней панели есть один порт USB-C 3.2 Gen1, три порта USB-A 3.2 Gen2 и один USB-A 2.0. Есть 3,5-мм разъем для наушников. Также есть гигабитный Ethernet, порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Ayaneo заявляет, что AM01 может выводить видео с разрешением 4К со скоростью 60 кадров в секунду на два дисплея. Все это в компактном корпусе шириной и высотой 132 мм и толщиной чуть-чуть 64,5 мм. Вдобавок к портативности AM01 весит 486 г.

AM01 поставляется с предварительно установленной Windows 11 Home Edition, если выбирать конфигурацию с оперативной памятью и SSD. Ayaneo утверждает, что Ryzen 7 может справиться с основными онлайн-играми и «мягкими» AAA-играми.

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Заказ можно сделать на краудфандинговой платформе Indiegogo. Компания заявляет, что AM01 начнет поставки этого мини-ПК в декабре.