Новости Кино 19.02.2024 в 12:18 comment views icon

Байопик о Бобе Марли превзошел прогноз по сборам, собрав $80 млн за первые выходные. А провал «Мадам Паутина» продолжается

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Юрій Орос

Автор новостей

Байопик о Бобе Марли превзошел прогноз по сборам, собрав $80 млн за первые выходные. А провал «Мадам Паутина» продолжается

Музыкальный байопик «Боб Марли: One Love» превзошел все ожидания, собрав $27,7 млн за традиционные выходные и $51 млн за шестидневный праздничный уикенд. Зато «Мадам Паутина» провалилась.

Изначально прогнозировалось, что в период между Днем Святого Валентина в среду и Днем Президента в понедельник он соберет от $30 до $35 млн, передаёт Variety. Но сборы превзошли ожидания, потому что зрителям понравился фильм, который получил оценку А по версии CinemaScore от кинозрителей. Критики не были в восторге от пересказа жизни и музыкальной карьеры Марли, о чем свидетельствует средняя оценка фильма на сайте Rotten Tomatoes — 43%.

https://itc.ua/articles/retsenzyya-na-fylm-bob-marly-odna-lyubov-bob-marley-one-love/

За пределами США «Одна любовь» собрала $29 млн, поэтому начальные мировые сборы достигли $80 млн. Производство байопика стоило $70 млн, поэтому до базовой точки окупаемости нужно еще 60 млн, поскольку владельцы кинотеатров получают половину от продажи билетов.

Продажи билетов на Боба Марли легко опередили в Северной Америке фильм «Мадам Паутина». Супергеройский фильм от Sony с Дакотой Джонсон в роли парамедика с экстрасенсорными способностями, открылся на втором месте с $17,6 млн за традиционный уикенд и $25,8 млн за тот же шестидневный период. На международном уровне фильм стартовал с $25,7 млн.

Это неутешительные цифры, если учесть, что производство «Мадам Паутина» стоило $80 млн и еще десятки миллионов было потрачено на продвижение и показ в кинотеатрах. Даже высмеянный критиками «Морбиус» сумел вцепиться зубами в $39,1 млн в свой трехдневный дебют.

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Рецензия на фильм «Мадам Паутина» / Madame Web

На третьем месте — шпионский триллер Мэтью Вона «Аргайл», который собрал $4,72 млн за три дня выходных и примерно $5,55 млн за длинные выходные. После трех недель проката (две из которых он провел на первом месте) фильм от Apple с бюджетом в $200 млн собрал трагические $37,2 млн в Северной Америке и $76 млн во всем мире.

Анимационная комедия «Миграция» студий Universal и Illumination поднялась на 4 место с примерно $5 млн. После девяти недель проката семейный фильм собрал $116 млн в США и 254 миллиона долларов в мире.

«Вонка» с Тимоти Шаламе замкнул пятерку лидеров и остается в хит-параде уже 10-й уикенд подряд. Фильм Warner Bros. добавил $3,49 млн за выходные и $4,4 млн ко Дню Президента. Фильм стоимостью $125 млн стал финансово успешным, собрав 210 млн в Северной Америке и 604 млн долларов по всему миру.

Рецензія на фільм «Вонка» / Wonka

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