Байопик о Майкле Джексоне: главную роль в фильме Антуана Фукуа сыграет 26-летний племянник певца (фото)

В байопике Антуана Фукуа, описывающем взлет и падение музыкальной карьеры и личной жизни Майкла Джексона — поп-звезду сыграет его племянник, 26-летний Джафар Джексон.

Джафар – сын Джермейна Джексона, участника культовой группы Jackson 5.

«Невероятно увлекательно смотреть, как Джафар воплощает образ Майкла. Он обладает естественной способностью подражать певцу и создает отличную химию перед камерой», — комментирует режиссер фильма Антуан Фукуа.

Продюсирует проект – Грэм Кинг, а сценарий напишет трехкратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан. Кинг, ранее работавший над «Богемской рапсодией» — биографическим фильмом о группе «Queen» с Рами Малеком, также в восторге от выбора исполнителя главной роли.

«Я встретил Джафара более двух лет назад и был поражен тем, насколько органично он воплощает дух и личность Майкла. Это было нечто настолько мощное, что даже после всемирного кастинга стало ясно, что он единственный человек, который может взять на себя эту роль», — сказал Кинг.

Учитывая, что съемки будут проходить в имении Джексонов, а Джафар имеет внешнее сходство с Майклом — конечный вариант может выглядеть довольно реалистично. Племянник Джексона также сам поет и пишет песни.

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Мать Майкла Джексона Кэтрин также приветствовала такой выбор исполнителя главной роли:

«Джафар – воплощение моего сына. Я рада видеть, что он продолжает наследие Джексонов как артист».

В фильме покажут главные моменты из музыкальной и личной жизни Майкла Джексона, а также затронут противоречивые события, такие как обвинения в педофилии и смерть в 2009 году из-за остановки сердца, вызванной употреблением коктейля из седативных средств.

Производство фильма начнется позже в этом году, но в Instagram-аккаунте режиссера уже можно посмотреть на Джафара в образе его легендарного дяди.

Источник: Collider, Deadline