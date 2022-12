Киллиан Мерфи, Эмили Блант и Роберт Дауни-младший на эксклюзивных снимках байопика Кристофера Нолана «Оппенгеймер»/Oppenheimer

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана – один из самых ожидаемых фильмов следующего года, поэтому неудивительно, что он попал на обложку предстоящего выпуска британского киножурнала Total Film.

Фильм расскажет о жизни физика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера, научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Поэтому Оппенгеймера, роль которого в фильме исполнит Киллиан Мерфи, часто называют «отцом атомной бомбы».

World exclusive! Here’s a new look at Christopher Nolan’s #Oppenheimer – featuring Cillian Murphy, Emily Blunt, and Robert Downey Jr. https://t.co/AgDDGF7vrr

— Total Film (@totalfilm) December 12, 2022