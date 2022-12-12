Киллиан Мерфи, Эмили Блант и Роберт Дауни-младший на эксклюзивных снимках байопика Кристофера Нолана «Оппенгеймер»/Oppenheimer

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана – один из самых ожидаемых фильмов следующего года, поэтому неудивительно, что он попал на обложку предстоящего выпуска британского киножурнала Total Film.

Фильм расскажет о жизни физика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера, научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Поэтому Оппенгеймера, роль которого в фильме исполнит Киллиан Мерфи, часто называют «отцом атомной бомбы».

World exclusive! Here’s a new look at Christopher Nolan’s #Oppenheimer – featuring Cillian Murphy, Emily Blunt, and Robert Downey Jr. https://t.co/AgDDGF7vrr — Total Film (@totalfilm) December 12, 2022

Мерфи уже пять раз сотрудничал с Ноланом (трилогия «Темный рыцарь», «Начало», «Дюнкерк»), но это впервые, когда он сыграет главную роль. Режиссер окружает актера поистине чудесным ансамблем звезд, включая Эмили Блант в роли жены Роберта, Китти, а также Мэтта Дэймона, Флоренс Пью, Рами Малека, Кеннета Брана и Гэри Олдмана. Роберт Дауни-младший играет Льюиса Штрауса, главу Комиссии по атомной энергии США, который будет ожесточенно конфликтовать с Оппенгеймером.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ Зберіть свою команду мрії та ведіть її до спільної мети. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина «Американский Прометей» (в 2005 году получила Пулитцеровскую премию в категории «биографии»).

В новом выпуске журнала Total Film (поступит в продажу в четверг, 15 декабря), Нолан подробно рассказывает о фильме, который он описывает как «историю огромного размаха и масштаба». Также в журнале можно увидеть несколько эксклюзивных изображений со съемок: как Мерфи отыгрывает роль на слушании, также есть несколько общих кадров главного героя с персонажами Блант и Дауни-младшего, а также фото, сделанные за кадром: на них сняты в процессе работы Мерфи, Нолан и оператор Хойт ван Хойтема (работавший над каждым фильмом Нолана, начиная с «Интерстеллара»).

«Опенгеймер» от Universal Pictures выходит в кинотеатрах 21 июля 2023 года.

Посмотрите фото ниже: