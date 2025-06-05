«Балерина» стартовала с самым низким рейтингом в серии «Джон Уик» — 78% на Rotten Tomatoes и 62 на Metacritic

Боевик «Балерина» с Аной де Армас в главной роли получил первые оценки от профильных изданий — не катастрофические, но самые низкие для вселенной «Джон Уик».

События «Балерины» разворачиваются между третьим и четвертым фильмом серии и повествуют о бывшей танцовщице, а ныне профессиональной убийце Еве Маккаро (де Армас), которая стремится отомстить людям, уничтожившим ее семью. Персонажка уже появлялась во франшизе «Джон Уик» в исполнении Юнити Фелан, тогда как де Армас предложит новый взгляд на Маккаро. В фильме также появляются сам Киану Ривз, Норман Ридус, Йен Макшейн, Анжелика Хьюстон, Габриэль Бирн, Каталина Сандино Морено и покойный Лэнс Реддик.

Сейчас у «Балерины» 62/100 на Metacritic и 78% «свежести» на Rotten Tomatoes.

В последнем случае рейтинг является самым низким среди всех фильмов о Джоне Уике, но несколько лучше оценок сериала «Континенталь» (63% на Rotten Tomatoes)

Если подытожить рецензии, то вердикт таков: первая часть фильма отягощена сюжетом-клише о мести, тогда как вторая превращается в полуразвлекательное и почти мультяшное боевое зрелище (хотя, следует отметить, что хореографию схваток в основном восхваляют). Среди самых ярких моментов — жестокая перестрелка во время маскарада в стиле садо-мазо, огненная дуэль в заснеженной альпийской деревне и драка в пылающем монастыре

«Балерина», по слухам, пережила серьезные пересъемки, поскольку Lionsgate якобы была недовольна работой режиссера Лена Вайзмана. К работе привлекли руководителя оригинальных фильмов Чада Стахелски, что в свою очередь повлияло на временные рамки разработки его римейка «Горца» с Генри Кавиллом (собственно теперь проект перешел в руки Amazon). Актер Йен Макшейн, который играет в «Балерине», случайно в интервью подтвердил дополнительные съемки с намеком, что фильм получился «не очень хорошим», тогда как в студии ожидаемо опровергли все слухи.

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Другой интересный момент заключается в том, что до релиза Lionsgate ввела для медиа такое себе «эмбарго на негатив», разрешив публикацию «отзывов с энтузиазмом» и без спойлеров с 22 мая и запретив «критические обзоры» (читай реальные) до 4 июня. Что ж, теперь мы их увидели.

«Балерина» транслируется в украинских кинотеатрах со вчерашнего дня

Напомним, что в апреле Lionsgate официально объявила о разработке «Джон Уик 5», который покажет «совершенно новую историю», не связанную с Высоким столом. Киану Ривз вернется к роли, несмотря на свою, казалось бы, смерть в предыдущем фильме. Также студия анонсировала разработку мультфильма-приквела с озвучкой Ривза, живой» спинофф о слепом убийце Кейне и сериальный спиноф «Джон Уик: Под высоким столом».