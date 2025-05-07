«Он справился со своим горем»: «Джон Уик 5» покажет «совершенно новую историю», не связанную с Высоким столом

Режиссер серии фильмов о Джоне Уике Чад Стахелски утверждает, что сюжетная линия «Высокого стола» получила свое логическое завершение с четвертым фильмом франшизы, тогда как пятая часть расскажет «совершенно новую историю».

«Сага о Джоне Уике выглядела завершенной», — сказал Чад в интервью Empire. «Так что единственный способ снять пятый фильм — показать новую историю о персонаже. Не продолжение «Высокого стола». Джон справился со своим горем. Это будет что-то другое, люди увидят трейлер и скажут: «Черт, я должен это посмотреть»».

Серия фильмов о Джоне Уике стартовала в 2014 году, а Киану Ривз взял на себя роль титулованного киллера, который после выхода на пенсию никак не может распрощаться с преступным миром. Четвертый фильм вышел в кинотеатрах в 2023 году и заработал $440 млн (почти половину от общих заработков франшизы). Сама история завершилась тем, что Уинстон Йена Макшейна и Бауэри Кинг Лоренса Фишберна стояли у могилы, на которой было написано имя Уика, и взирая на это, возникали сомнения относительно продолжения, но в апреле Lionsgate объявила — пятый фильм официально в разработке, а Ривз снова привлечен на главную роль.

Следует отметить, что фанам франшизы в контенте в будущем явно не будет недостатка: помимо «Джон Уик 5», студия анонсировала разработку мультфильма-приквела с озвучкой Ривза и «живой» спиноф о слепом убийце Кейне, а также сериальный спиноф «Under the High Table».

«Сериал «Джон Уик» и анимация — наши приоритеты», — сказал Стахелски. «Идея состоит в том, чтобы попробовать некоторые вещи, исследовать определенные направления и использовать эти две вещи, чтобы катапультировать нас к идеям для «Джон Уик 5″».

С 6 июня в кинотеатрах ожидаем премьеру «Балерины» — спиноф «Джона Уика» с Аной де Армас в роли профессиональной убийцы, пытающейся отомстить за смерть отца. Действие сюжета разворачивается после событий третьего фильма франшизы, а сам Ривз якобы получил там даже не камео, а полноценную роль.

Сценарий к «Балерине» написал Шей Хаттен («Армия мертвецов»), а режиссером выступил Лен Вайсман («Другой мир»). Однако долгое время ходили слухи, что Стахелски переснял фильм практически с нуля, поскольку Lionsgate якобы была недовольна работой Вайсмана. По словам источников Wrap, первая версия фильма «Балерина» получилась «беспорядочной», а пересъемки продолжались в течение 2-3 месяцев, что, в свою очередь, повлияло на разработку римейка «Горца», которым занимается Стахелски. Lionsgate очевидно отрицает все эти слухи.