Новости Кино 07.05.2025 в 10:22 comment views icon

«Он справился со своим горем»: «Джон Уик 5» покажет «совершенно новую историю», не связанную с Высоким столом

author avatar

Катерина Даньшина

Автор новостей

«Он справился со своим горем»: «Джон Уик 5» покажет «совершенно новую историю», не связанную с Высоким столом

Режиссер серии фильмов о Джоне Уике Чад Стахелски утверждает, что сюжетная линия «Высокого стола» получила свое логическое завершение с четвертым фильмом франшизы, тогда как пятая часть расскажет «совершенно новую историю».

«Сага о Джоне Уике выглядела завершенной», — сказал Чад в интервью Empire. «Так что единственный способ снять пятый фильм — показать новую историю о персонаже. Не продолжение «Высокого стола». Джон справился со своим горем. Это будет что-то другое, люди увидят трейлер и скажут: «Черт, я должен это посмотреть»».

Серия фильмов о Джоне Уике стартовала в 2014 году, а Киану Ривз взял на себя роль титулованного киллера, который после выхода на пенсию никак не может распрощаться с преступным миром. Четвертый фильм вышел в кинотеатрах в 2023 году и заработал $440 млн (почти половину от общих заработков франшизы). Сама история завершилась тем, что Уинстон Йена Макшейна и Бауэри Кинг Лоренса Фишберна стояли у могилы, на которой было написано имя Уика, и взирая на это, возникали сомнения относительно продолжения, но в апреле Lionsgate объявила — пятый фильм официально в разработке, а Ривз снова привлечен на главную роль.

Трейлер бойовика «Балерина» — Кіану Рівз полює на Ану де Армас у спінофі «Джона Віка»
Киану Ривз в фильме «Балерина» / Lionsgate

Следует отметить, что фанам франшизы в контенте в будущем явно не будет недостатка: помимо «Джон Уик 5», студия анонсировала разработку мультфильма-приквела с озвучкой Ривза и «живой» спиноф о слепом убийце Кейне, а также сериальный спиноф «Under the High Table».

«Сериал «Джон Уик» и анимация — наши приоритеты», — сказал Стахелски. «Идея состоит в том, чтобы попробовать некоторые вещи, исследовать определенные направления и использовать эти две вещи, чтобы катапультировать нас к идеям для «Джон Уик 5″».

С 6 июня в кинотеатрах ожидаем премьеру «Балерины» — спиноф «Джона Уика» с Аной де Армас в роли профессиональной убийцы, пытающейся отомстить за смерть отца. Действие сюжета разворачивается после событий третьего фильма франшизы, а сам Ривз якобы получил там даже не камео, а полноценную роль.

Сценарий к «Балерине» написал Шей Хаттен («Армия мертвецов»), а режиссером выступил Лен Вайсман («Другой мир»). Однако долгое время ходили слухи, что Стахелски переснял фильм практически с нуля, поскольку Lionsgate якобы была недовольна работой Вайсмана. По словам источников Wrap, первая версия фильма «Балерина» получилась «беспорядочной», а пересъемки продолжались в течение 2-3 месяцев, что, в свою очередь, повлияло на разработку римейка «Горца», которым занимается Стахелски. Lionsgate очевидно отрицает все эти слухи.

Трейлер боевика «Балерина» — Киану Ривз охотится на Ану де Армас в спинофе «Джона Уика»

Популярные новости

Белла Рамзи из сериала The Last of Us претендует на роль Жанны д’Арк в новом фильме Warner Bros.
Первые реакции на «Пункт назначения 6» — достойное и «абсолютно безумное» продолжение франшизы
«Хищник: Пустоши» вдохновлялся классической игрой PS2 для ключевых отношений фильма: «Хотели увидеть две противоположности»

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить