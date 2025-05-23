«Балерина» получила «эмбарго на негатив» — Lionsgate требует публиковать только хорошие отзывы до 4 июня

Иностранные СМИ столкнулись со странным видом эмбарго для предстоящего фильма «Балерина» от Lionsgate — студия разрешила публиковать только хорошие отзывы до 4 июня, а негативные уже после этой даты.

Об этом сообщает Джордан Руми из World of Reel, со ссылкой на электронные письма, которые студия отправила прессе. Если быть точным к формулировке, то Lionsgate разрешает публикацию «отзывов с энтузиазмом» и без спойлеров с 22 мая, тогда как «критические обзоры» запрещены до 4 июня.

I gotta hand it to BALLERINA distributors Lionsgate, most studios don’t have the stones to come right out and say, «you’re allowed to tweet about it, but only if it’s positive» — commendable honesty! pic.twitter.com/BgYNQ64zQo — Charles Bramesco (@intothecrevasse) May 22, 2025

Странно? Если не учитывать предыдущие слухи о пересъемках, то да. Еще в прошлом году издание The Wrap писало, что режиссеру «Джона Уика» Чаду Стахелски пришлось переснять «большую часть» работы своего коллеги Лена Вайзмана, поскольку его версия «Балерины» получилась «беспорядочной». Это в свою очередь повлияло на задержку разработки «Горца», которым занимался Стахелски, и то, что Генри Кавилл, предварительно выбранный на главную роль, присоединился к проекту «Вольтрон».

Что интересно, актер Иен Макшейн, который играет в «Балерине», случайно в интервью подтвердил дополнительные съемки с намеком, что фильм получился «не очень хорошим», тогда как в Lionsgate публично опровергли все слухи.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Балерина» — это спиноф «Джона Уика», повествующий о бывшей балерине Еве Маккаро, которая превращается в безжалостную убийцу, чтобы отомстить людям, что уничтожили ее семью. Персонажка появлялась в оригинальных фильмах франшизы, но играла ее Юнити Фелан. Ана де Армас предложит новый взгляд на Маккаро, и собственно не будет одинокой в боях — Киану Ривз повторит роль Джона Уика, поскольку события разворачиваются между третьей и четвертой лентой серии, где его герой еще не имел трагического финала. Кроме де Армас и Ривза, к актерскому составу «Балерины» присоединились Норман Ридус, вышеупомянутый Макшейн, Анжелика Хьюстон, Габриэль Бирн, Каталина Сандино Морено и покойный Лэнс Реддик.

Сайт Comicbook тем временем сделал краткий обзор первых реакций, которые действительно получились чрезвычайно положительными, с похвалой за экшен и актерскую игру де Армас. Некоторые дошли до того, что определили «Балерину» как фильм года — узнать, так ли это в реальности можно уже с 4 июня, когда лента стартует в украинских кинотеатрах.

Напомним, что в апреле Lionsgate официально объявила о разработке «Джона Уика 5»который покажет «совершенно новую историю», не связанную с Высоким столом. Киану Ривз вернется к роли, несмотря на свою, казалось бы, смерть в предыдущем фильме. Также студия анонсировала разработку мультфильма-приквела с озвучкой Ривза, живой» спинофф о слепом убийце Кейне и сериальный спиноф «Джон Уик: Under the High Table».