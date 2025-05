«Балерина» получила «эмбарго на негатив» — Lionsgate требует публиковать только хорошие отзывы до 4 июня

Иностранные СМИ столкнулись со странным видом эмбарго для предстоящего фильма «Балерина» от Lionsgate — студия разрешила публиковать только хорошие отзывы до 4 июня, а негативные уже после этой даты.

Об этом сообщает Джордан Руми из World of Reel, со ссылкой на электронные письма, которые студия отправила прессе. Если быть точным к формулировке, то Lionsgate разрешает публикацию «отзывов с энтузиазмом» и без спойлеров с 22 мая, тогда как «критические обзоры» запрещены до 4 июня.

I gotta hand it to BALLERINA distributors Lionsgate, most studios don’t have the stones to come right out and say, «you’re allowed to tweet about it, but only if it’s positive» — commendable honesty! pic.twitter.com/BgYNQ64zQo

— Charles Bramesco (@intothecrevasse) May 22, 2025