Белый дом поручил NASA создать «новый часовой пояс» для Луны до 2026 года

Координированное лунное время (LTC) установит официальное время, которое поможет управлять будущими лунными миссиями.

Меморандум, обнародованный администрацией Байдена во вторник, предусматривает сотрудничество NASA с Министерствами торговли, обороны, транспорта и Госдепом для планирования стратегии внедрения LTC на практике до 31 декабря 2026 года.

Как пишет Engadget, международное сотрудничество будет играть важную роль, учитывая подписание «Соглашений Артемиды» — совместных принципов исследования космоса, которые в настоящее время подписали 37 стран, включая Украину (Китай и россия не входят в группу).

«Поскольку NASA, частные компании и космические агентства по всему миру запускают миссии на Луну, Марс и за их пределами, важно, чтобы мы установили стандарты лунного времени для безопасности и точности», — написал заместитель директора по нацбезопасности Управления научно-технической политики (OSTP) Белого дома Стив Уэлби.

Согласно теориям относительности Эйнштейна, время изменяется относительно скорости и силы тяжести. Учитывая более слабую гравитацию Луны (и различия в движении между ней и Землей), течение времени там несколько быстрее — таким образом, земные часы на поверхности Луны, кажется, выигрывают в среднем 58,7 микросекунды на земные сутки. Поскольку США и другие страны планируют миссии для исследования и (в конечном итоге) строительства баз для постоянного проживания на Луне, использование единого стандарта поможет им синхронизировать технологии и миссии.

Space News отмечает, что политика устанавливает четыре основные характеристики для LTC: отслеживание до UTC, точность для навигации и науки, устойчивость к потере контакта с Землей и масштабируемость к средам за пределами околоземного космического пространства.

Документ содержит мало технических указаний по установлению стандарта лунного времени, однако предполагает, что это можно сделать подобно стандартам земного времени, которые используют сеть атомных часов.

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«Подобно тому, как земное время устанавливается с помощью ансамбля атомных часов на Земле, ансамбль часов на Луне может установить лунное время», — говорится в политике.

В мае 2023 года Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) также объявило, что сотрудничает с NASA над разработкой системы позиционирования и навигации для Луны, которая должна работать «так же точно и безопасно, как GPS на Земле».