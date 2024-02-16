Белый дом: россия разрабатывает противоспутниковое оружие, однако «непосредственной угрозы — нет»

Администрация Байдена, ссылаясь на данные разведки, подтвердила, что рф таки создает противоспутниковое оружие — хотя пока оно «не активное и не представляет непосредственной угрозы».

Советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что администрация следила за событиями в течение недели, но планировала сохранить информацию в тайне — тогда как публикации в СМИ «оказали давление» на Белый дом, из-за чего данные разведки пришлось обнародовать.

В то же время Кирби, добавил, что хотя и технология еще не развернута и неактивна, стремление рф к созданию противоспутникового оружия «вызывает беспокойство». Согласно некоторым публикациям, оружие якобы работает на ядерной энергии, однако Кирби не подтвердил (но и не опроверг) эту информацию.

Как отмечает SpaceNews, спутники с атомной энергией десятилетиями использовались как США, так и россией. Технология предусматривает использование ядерного реактора для производства электроэнергии для питания бортовых систем и электронного оружия. Согласно некоторым данным, российское противоспутниковое оружие планирует использовать подобное электронное оружие, как «глушитель» для нарушения работы других спутников.

«Люди, кажется, путают ядерное оружие и спутник с ядерной энергией», — отметил оборонный аналитик Тодд Харрисон, старший научный сотрудник American Enterprise Institute.

Харрисон говорит, что использование ядерного оружия в космосе — явное нарушение Договора о космосе, подписанного еще в 1967 году в частности США, Великобританией и Советским Союзом. Сейчас страны вроде как продолжают придерживаться этого соглашения, чтобы не создать «настоящий беспорядок, который влияет на все спутники без разбора».

«Мы знаем об этом, поскольку США взорвали ядерную бомбу мощностью 1,4 мегатонны на высоте 400 км в 1962 году. Она зарядила радиационные пояса Ван Аллена и уничтожила примерно одну треть спутников на низкой околоземной орбите, включая первый спутник Великобритании», — говорит Харрисон.

Десятилетиями россия (и другие страны) разрабатывали оружие, которое может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите:

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В 2021 году рф испытала ракету наземного базирования против одного из своих спутников на орбите. После чего образовалось облако из обломков, которые, по словам NASA, угрожали Международной космической станции и ее экипажу, а также некоторым другим спутникам.

У США есть подобное оружие, однако после испытаний рф администрация Байдена обещала не проводить испытаний, которые могут образовывать космический мусор.

Китай провел успешные испытания собственного противоспутникового оружия в 2007 году.

В 2019 году Индия сообщала об успешных испытаниях собственной противоспутниковой ракеты. Тогда образовалось облако из более 100 обломков, которые разлетелись по орбитам высотой от 200 до 1600 км.

Тем временем в среду США запустили на ракете SpaceX шесть военных спутников — часть нового поколения космических аппаратов, предназначенных для отслеживания гиперзвуковых ракет, запущенных Китаем или рф, и, возможно, новых ракетных угроз со стороны Ирана или Северной Кореи, которые также разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие.

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