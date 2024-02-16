Новости Military Tech 16.02.2024 в 11:55 comment views icon

Белый дом: россия разрабатывает противоспутниковое оружие, однако «непосредственной угрозы — нет»

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Администрация Байдена, ссылаясь на данные разведки, подтвердила, что рф таки создает противоспутниковое оружие — хотя пока оно «не активное и не представляет непосредственной угрозы».

Советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что администрация следила за событиями в течение недели, но планировала сохранить информацию в тайне — тогда как публикации в СМИ «оказали давление» на Белый дом, из-за чего данные разведки пришлось обнародовать.

В то же время Кирби, добавил, что хотя и технология еще не развернута и неактивна, стремление рф к созданию противоспутникового оружия «вызывает беспокойство». Согласно некоторым публикациям, оружие якобы работает на ядерной энергии, однако Кирби не подтвердил (но и не опроверг) эту информацию.

Как отмечает SpaceNews, спутники с атомной энергией десятилетиями использовались как США, так и россией. Технология предусматривает использование ядерного реактора для производства электроэнергии для питания бортовых систем и электронного оружия. Согласно некоторым данным, российское противоспутниковое оружие планирует использовать подобное электронное оружие, как «глушитель» для нарушения работы других спутников.

«Люди, кажется, путают ядерное оружие и спутник с ядерной энергией», — отметил оборонный аналитик Тодд Харрисон, старший научный сотрудник American Enterprise Institute.

Харрисон говорит, что использование ядерного оружия в космосе — явное нарушение Договора о космосе, подписанного еще в 1967 году в частности США, Великобританией и Советским Союзом. Сейчас страны вроде как продолжают придерживаться этого соглашения, чтобы не создать «настоящий беспорядок, который влияет на все спутники без разбора».

«Мы знаем об этом, поскольку США взорвали ядерную бомбу мощностью 1,4 мегатонны на высоте 400 км в 1962 году. Она зарядила радиационные пояса Ван Аллена и уничтожила примерно одну треть спутников на низкой околоземной орбите, включая первый спутник Великобритании», — говорит Харрисон.

Десятилетиями россия (и другие страны) разрабатывали оружие, которое может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите:

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Тем временем в среду США запустили на ракете SpaceX шесть военных спутников — часть нового поколения космических аппаратов, предназначенных для отслеживания гиперзвуковых ракет, запущенных Китаем или рф, и, возможно, новых ракетных угроз со стороны Ирана или Северной Кореи, которые также разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие.

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