Бесплатный тариф Nvidia GeForce Now будет показывать рекламу (до 2 минут), пока грузятся игры

Полностью бесплатная пробная версия облачного игрового сервиса GeForce Now от Nvidia скоро перестанет быть таковой. С 28 февраля пользователи начнут видеть рекламу.

Это касается лишь бесплатного уровня — не Priority или Ultimate — и похоже, объявления не будут прерывать игровой процесс.

Бесплатные пользователи начнут видеть до двух минут рекламы во время ожидания в очереди на начало игровой сессии. — пресс-секретарь Nvidia Стефани Нго.

Сейчас бесплатный уровень часто предусматривает ожидание в очереди перед каждым часом игры — теперь, будет еще и несколько рекламных роликов. Согласно словам представителей Nvidia, реклама должна помочь оплатить бесплатный уровень услуг, и что они ожидают, что это изменение «со временем уменьшит среднее время ожидания для бесплатных пользователей».

Проблема с бесплатным уровнем GeForce Now, по мнению представителя The Verge, никогда не заключалась в очередях, а скорее в том, что этот тариф не показывает, на что действительно способен облачный сервис. Для этого нужно попробовать GeForce Now Ultimate, который дает мощность RTX 4080, значительно уменьшенную задержку и поддержку G-Sync. Сейчас этот уровень стоит $20 в месяц, без пробной версии.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!