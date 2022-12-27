Беспилотные такси Baidu начали работать в вечернюю смену в китайском Ухане – до 23:00. Обновленный график должен охватить еще около миллиона клиентов

Китайский интернет-гигант Baidu, который стал популярным благодаря своей поисковой системе, в настоящее время делает успехи и в автономном вождении. Techcrunch сообщает, что беспилотные такси компании теперь будут обслуживать клиентов с 7:00 до 23:00 в Ухане, тогда как раньше работали только с 9:00 до 17:00.

Ожидается, что обновленный график охватит еще миллион клиентов в определенных районах Уханя, города с населением более 10 миллионов человек.

Как и большинство стартапов, создающих автономные транспортные средства, Baidu использует камеры сторонних производителей, радары и лидары, чтобы помочь своим автомобилям лучше ориентироваться в условиях плохой видимости.

В августе Baidu предложил услугу перевозки на полностью автономном транспорте по тарифам обычных такси. В третьем квартале 2022 года Apollo Go зарегистрировал более 474 000 поездок, что на 311% больше, чем в прошлом году. (Потенциально это выглядит как значительный поток дохода Baidu, но в отчете не уточняется: сколько из этих поездок субсидировались скидками и приглашениями для новых пользователей).

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Сервис роботакси Baidu Apollo Go был запущен в 2020 году и с тех пор был расширен на 10 городов Китая, где по состоянию на третий квартал 2022 года совершил более 1,4 млн поездок. Baidu планирует расширить географию сервиса до 65 городов к 2025 году и до 100 городов к 2030 году.

Автономное вождение сейчас получает поддержку со стороны местных властей по всей стране. Например, Ухань, промышленный центр в Китае, стал одним из первых городов, где разрешили роботакси развозить людей без операторов безопасности в автомобиле.

Baidu действительно приложил много усилий, чтобы будущее беспилотного управления наступило раньше. Компания делает акцент на своей визуально-языковой модели для идентификации объектов в сценариях с длинным маршрутом. Искусственный интеллект поддерживается Wenxin, той самой большой языковой моделью, лежащей в основе генератора текста в изображение, отдельной платформы от Baidu.

«Эта модель позволит автономным транспортным средствам быстро распознавать объекты, например специальный автомобиль (пожарную машину, скорую помощь), полиэтиленовый пакет и т.д. Кроме того, ИИ автономного вождения Baidu — подмодель WenXin — использует более 1 миллиарда параметров и способен значительно улучшить общий потенциал восприятия автономного вождения», — пояснил Baidu ранее.

Летом Baidu представила полностью автономный электромобиль Apollo RT6, предназначенный для работы в рамках фирменного сервиса беспилотных такси Apollo Go. Первые экземпляры поступят в автопарк китайского сервиса уже в 2023 году, при этом стоимость одного такого такси составляет порядка $37 тыс.

По формату Apollo RT6 представляет собой однообъемник длиной 4760 мм (колесная база 2830 мм) со сдвижными дверями, которые облегчают посадку в салон. Рулевое колесо можно быстро снять, увеличив полезное пространство. Электромобиль основан на собственной платформе компании Xinghe.