Бета-версия Project xCloud выходит на iOS, но с некоторыми ограничениями со стороны Apple





Microsoft приступила к развёртыванию Project xCloud на iOS. Компания открыла ограниченное бета-тестирование игрового сервиса через приложение TestFlight, позволяющее пользователям попробовать сервис на iPhone и iPad. Это первый облачный гейминг на мобильной системе Apple, не считая OnLive, официальный клиент которого так и не был одобрен купертиновцами. Google Stadia и NVIDIA GeForce Now по-прежнему недоступны на устройствах Apple.

В своем блоге компания Microsoft предупредила, что возможности xCloud на iOS могут отличаться от того, что есть на Android, поскольку были внесены некоторые коррективы для соблюдения правил App Store. Например, приложение xCloud для iOS не включает функцию трансляции игр с Xbox. Кроме того, в тестовой версии сервиса будет только Halo: The Master Chief Collection, а общее количество игроков ограничено 10 тыс. пользователей.

Причины, по которым Apple продолжает игнорировать запуск облачных игровых сервисов на своей платформе, неизвестны. Ранее компании потребовался почти год, чтобы одобрить публикацию приложения Steam Link от Valve, которое позволяет транслировать игры с компьютера.

Microsoft будет рассылать приглашения на тестирование xCloud для iOS в порядке очереди. Зарегистрироваться можно на этой странице. Правда, пока сервис доступен только жителям США, Канады и Англии.

Источник: The Verge