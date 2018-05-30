Bethesda анонсировала игру Fallout 76

Достаточно оригинальным образом компания Bethesda Softworks анонсировала новую игру под названием Fallout 76. В стриминговом сервисе Twitch почти сутки шла трансляция с одной лишь надписью «PLEASE STAND BY» («Пожалуйста, ожидайте»), а в самом её конце был опубликован полутораминутный анонсирующий трейлер игры. При этом трансляцию посмотрели более 2 млн пользователей.

О самой игре Fallout 76 пока что ничего не сообщается. Судя по ролику, можно сделать вывод, что главный герой будет выходцем из «Убежища 76», в котором люди прятались от последствий ядерной войны. «Убежище 76» упоминалось в играх Fallout 3 и Fallout 4, но ранее не появлялось ни в одной из игр серии Fallout.

Более подробные сведения об игре Fallout 76 будут оглашены 10 июня в рамках проведения выставки E3 в Лос-Анджелесе.