Bethesda перевыпустила Elder Scrolls V: Skyrim на новой платформе спустя 14 лет после запуска

Спустя более 14 лет после релиза The Elder Scrolls V: Skyrim захватывает новую платформу. Bethesda выпустила Anniversary Edition для Nintendo Switch 2, которая появилась на рынке полгода назад.

Игра, которая за годы успела стать мемом из-за количества портов и переизданий, теперь получила еще одну платформу. Похоже, Тодд Говард не планирует останавливаться, пока в мире есть хоть одно устройство, где Skyrim еще не работал. Хотя фанаты ждут шестую часть серии, сейчас мы получили переиздание Anniversary Edition со всеми пострелизными дополнениями.

Владельцы консоли второго поколения ранее могли запускать игру через обратную совместимость на Switch 1. Но сейчас Bethesda адаптировала порт под возможности нового устройства с улучшенной графикой, более быстрыми загрузками, более стабильной работой и поддержкой Joy-Con 2 с управлением мышью.

Касательно покупки обновления все просто: если Anniversary Edition уже была на Switch 1 — апгрейд на Switch 2 бесплатный. Достаточно зайти в Nintendo eShop и нажать скачать. Те, кто имеет только базовую версию Skyrim на Switch 1, могут обновиться до Anniversary Edition за $19,99. Новичкам на платформе полный комплект обойдется в $59,99.

Добавим, что Skyrim Anniversary Edition выпустили в 2021 году к 10-летию игры. Издание включает все из Special Edition и «более 500 единиц уникального контента» и Creation Club», среди которых дополнительные квесты, подземелья, боссы, заклинания, предметы и прочее.

Bethesda продолжает поддерживать игру даже спустя десятилетия после релиза. Появятся ли новые порты дальше — вопрос риторический. Игроки все еще возвращаются в Скайрим и даже иногда в роли офисного сотрудника, а студия вряд ли потеряет такой актив. Если вспоминать фанатские наработки, то недавно после 10 лет разработки выпустили мод-гигант с новым регионом и 60+ часов геймплея.

Источник: ComicBook