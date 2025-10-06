Новый регион и 60+ часов геймплея: фаны выпустили мод-гигант для Skyrim после 10 лет разработки

Модеры наконец завершили Lordbound — огромное неофициальное дополнение для Skyrim, которое разрабатывали более 10 лет. Проект переносит игроков в разрушенный войной регион.

2025 год продолжает радовать фанатов Elder Scrolls всем, кроме долгожданной шестерки. Один ремастер Oblivion уже вышел, второй фанатский — на горизонте. Вместе с тем моддеры Morrowind расширили карту далеко за пределы оригинальной игры, а еще готовят отдельный ремастер. А теперь и сообщество Skyrim презентовало грандиозное неофициальное дополнение, над которым работало более десятилетия.

Речь идет о совершенно новой долине Друадах, которая лишь недавно восстановила свою связь с провинциями Skyrim и High Rock. Здесь вы оказываетесь в центре конфликта между Имперским легионом и орками, которые спрятались в горной крепости на стратегическом торговом пути между Джеханной и Солитьюдом.

Новый регион вместе с исследованиями окрестностей принесет два города, несколько меньших поселений, более 50 подземелий, 40 новых квестов, 20 видов существ, оружие, броню, зелья и заклинания. Одной из главных особенностей мода стал масштабный сюжет с разветвлениями, где ваши решения «изменят состояние долины». Вы можете поддержать Империю в борьбе с орками или же помочь Орсиниуму основать здесь новый дом.

По оценкам команды, на это все уйдет более 60 часов — примерно как один Death Stranding или половина Baldur’s Gate 3. Или даже втрое больше основного сюжета Dying Light: The Beast. По словам обозревателя Mr.Picklebum на ModDB, некоторые подземелья особенно впечатляют.

«Мне лично понравились концепции некоторых подземелий. Просто видя, насколько Skyrim можно расширить с помощью креативного вида — я могу очень рекомендовать!» — говорит он.

Lordbound ждали с 2014 года, но путь к релизу оказался долгим и сложным. Мод планировали выпустить к концу 2018-го, но работа несколько раз останавливалась. Проблем добавляло то, что на протяжении лет менялось руководство. Два года назад проект был близок к открытому исходному коду — истощенный экс-руководитель Mr Cosmogone хотел передать работу сообществу. Но часть команды убедила его дать им шанс завершить работу.

Несмотря на релиз, Lordbound еще не завершен полностью, поскольку элементы все еще «в процессе разработки». Команда предупреждает, что проект слишком большой, чтобы его можно было протестировать так тщательно, «как мы были бы вполне довольны», поэтому во время игры возможны ошибки. Однако разработчики продолжат работу над модом, которому некоторые из них отдали 10 лет жизни.

Источник: PC Gamer