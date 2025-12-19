Binance завершает год с рекордными $7 трлн спотовых и $25 трлн фьючерсных объемов и платит $5 млн за раскрытие мошенников

По предварительным итогам 2025 года, криптовалютная биржа Binance лидирует по объемам торгуемых криптоактивов. В 2025 году совокупный приток криптовалют на Binance достиг нового исторического максимума — $1,17 трлн, что на 31% больше, чем в 2024 году.

Об этом криптобиржа сообщила в отчете CryptoQuant во вторник. На втором месте по притокам в 2025 году находится Coinbase с показателем $946 млрд, что также означает рост на 30% в годовом измерении. Биржа движется к установлению новых исторических максимумов как по объемам спотовой торговли, так и по объемам торговли бессрочными фьючерсами, а также по уровню притока криптоактивов в долларовом выражении. Кроме того, Binance недавно превысила отметку в 300 млн зарегистрированных пользователей — это также рекорд в криптосекторе.

Прогнозируемый общий объем спотовой торговли в 2025 году составляет $7 трлн, что перевесит результат 2024 года ($6,99 трлн). По состоянию на текущий момент 2025 года Binance уже зафиксировала $6,82 трлн спотового объема — в 4,86 раза больше, чем у ближайшего конкурента Bybit, который достиг $1,4 трлн. Общее количество спотовых сделок на Binance также установило рекорд в 2025 году. Показатель достиг 24,1 млрд сделок, что на 4% выше рекорда 2024 года (23,1 млрд). По сравнению с 2022 годом количество сделок выросло в 3,1 раза, то есть Binance более чем в три раза увеличила объем спотовой торговой активности.

Объем торговли бессрочными фьючерсами Binance в 2025 году также достиг нового рекордного уровня. Совокупный объем фьючерсных торгов составляет $24,6 трлн, превысив показатель 2024 года ($21,2 трлн). В 2025 году Binance остается крупнейшей биржей по объемам бессрочных фьючерсов, опережая ближайшего конкурента OKX в 2,2 раза (OKX — $10,9 трлн). Количество сделок с бессрочными фьючерсами также установило рекорд. В 2025 году на Binance было зафиксировано 49,6 млрд таких сделок — на 33% больше, чем в прошлом году (37,3 млрд). По сравнению с 2022 годом количество сделок выросло в 2,9 раза, что означает почти трехкратный рост с начала текущего бул-цикла в конце 2022 года.

Также, параллельно с выходом отчета, в среду Binance объявила о вознаграждении до $5 млн за подтвержденные доказательства деятельности мошеннических сторонних «агентов по листингу» В течение года спорные листинги на Binance неоднократно привлекали внимание. По итогам аудита Binance внесла в черный список семь компаний и лиц: BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee и Kenny Z. Объявление было сделано на фоне того, как Binance подтвердила нарушения, связанные с утечкой информации о листинге мемкоина «year of the yellow fruit», когда сотрудник биржи передал детали листинга третьей стороне.

Источник: CryptoQuant