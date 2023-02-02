Bing в ближайшие недели получит улучшенную версию ChatGPT (GPT-4) — более быструю и «человечную»

Bing — поисковую систему Microsoft — в ближайшие недели интегрируют с ChatGPT, и, вероятно, этот чат-бот будет работать на основе языковой модели GPT-4. Последнее программное обеспечение OpenAI реагирует гораздо быстрее на вопросы, чем текущая версия, а также дает ответы, еще более похожие на человеческие.

OpenAI также планирует запустить мобильное приложение ChatGPT и протестировать новую функцию в Dall-E, которая будет создавать видео с помощью искусственного интеллекта.

Добавление ChatGPT в продукты Microsoft, скорее всего, создаст новую конкуренцию в области интернет-поиска: чего не происходило с тех пор, как Google вытеснил Yahoo как самую популярную поисковую систему. И хотя Google готовит ответ (компания хочет продемонстрировать версию своей поисковой системы с функциями чат-бота в течение 2023 года), именно GPT-4 может помочь Bing продвинуться в лидеры.

GPT расшифровывается как «generative pre-trained transformer», и в названии кроется та же базовая технология ChatGPT, которая может анализировать большой набор данных — поэтому ее часто называют «большой языковой моделью». Последняя известная версия программного обеспечения OpenAI называется GPT-3, а ее новая, еще не анонсированная версия — GPT-4 — обещает быть более эффективной (сейчас ChatGPT может искать ответ в течение нескольких минут).

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В мае 2020 года Microsoft объявила, что создала «один из пяти лучших суперкомпьютеров в мире» — в партнерстве и эксклюзивно для OpenAI — который будет использоваться для обучения «чрезвычайно больших моделей искусственного интеллекта». Суперкомпьютер имел 285 000 процессорных ядер и 10 000 графических процессоров, каждый с сетевым соединением 400 гигабитов в секунду.

Стремление извлечь выгоду из повального увлечения генеративным ИИ, начатое OpenAI и Microsoft, усложнило некоторым компаниям доступ к новейшему графическому процессору Nvidia с тензорными ядрами H100 — специально разработанному для запуска «трансформеров», подобным тем, которые используются в GPT (ныне такой можно найти в интернете за 30 000 долларов)

Все эти усовершенствования означают, что OpenAI строит «ров» вокруг своего продукта. Каждый может создать программное обеспечение, подобно OpenAI (на самом деле «трансформеры» впервые были изобретены именно Google и были сделаны с открытым кодом), но лишь несколько компаний имеют доступ к суперкомпьютерам, способным запускать миллиарды параметров.

Теперь, когда OpenAI открыла свои продукты для общественности, она получает неоценимые реальные отзывы, которые помогут сохранить преимущество среди конкурентов. К тому же пользователи сами прилагают усилия к улучшению ChatGPT — всякий раз, как мы нажимаем кнопку «нравится/не нравится», чат-бот пытается найти идеальный ответ и тем самым учится на своих ошибках.

Ранее стало известно, что Microsoft инвестирует 10 млрд долларов в OpenAI, а стартап уже нанял подрядчиков, в том числе около 400 компьютерных программистов, по всему миру, работающих над усовершенствованием инструментов компании для автоматизации разработки программного обеспечения.

Источник: Semafor