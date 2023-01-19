CEO OpenAI Сэм Альтман о чат-боте GPT-4: «Люди умоляют о разочаровании, и они его получат»

В недавнем интервью генеральный директор OpenAI Сэм Альтман прокомментировал ажиотаж вокруг еще не анонсированного GPT-4, но отказался подтвердить, будет ли эта модель выпущена в этом году.

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«Она появится, когда мы будем уверены, что сможем сделать ее безопасной и ответственной», — сказал CEO OpenAI.

GPT-3 вышла в 2020 году, а ее улучшенная версия GPT 3.5 была использована для создания популярного чат-бота ChatGPT. Запуск GPT-4 — долгожданный, и некоторые представители ИИ-сообщества и мира Кремниевой долины уже заявляют, что это «огромный шаг вперед».

Прогнозирование возможностей GPT-4 уже превратилось в мемы. Особенно те догадки, которые касаются количества параметров модели. Когда Альтмана спросили об одной вирусной (и фактически неправильной) диаграмме, которая якобы сравнивает количество параметров у GPT-3 (175 миллиардов) и GPT-4 (100 триллионов), он назвал это «полной ерундой».

“Слухи о GPT-4 – смешная вещь. Я не знаю, откуда это берется. Люди умоляют о разочаровании и они его получат”, — сказал генеральный директор OpenAI.

В интервью Альтман также довольно размыто ответил на вопрос, когда OpenAI создаст модель ИИ, способную генерировать видео. (Meta и Google, например, уже продемонстрировали исследования в этой области.)

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«Она будет. Не хотел бы делать уверенный прогноз, когда именно. Мы попытаемся ее сделать, другие люди попытаются сделать… Это законный исследовательский проект. Это может быть достаточно скоро; а может занять некоторое время», – сказал Альтман.

Полное интервью на английском языке можно просмотреть в двух частях (именно вторая сосредоточена на компании OpenAI и искусственном интеллекте в целом).

Вот некоторые из наиболее заметных заявлений Альтмана ниже:

О деньгах, которые сейчас зарабатывает OpenAI:

“Немного. Мы только начали”.

О потребности в искусственном интеллекте и его ценностях:

“Мир может сказать: “Хорошо, вот правила”. Но в этих рамках следует разрешать разные вещи для создания ИИ-моделей. Это может быть безопасная модель, а может быть творческая модель, которая может говорить неприятные вещи. В мире будет много разных систем с разными настройками ценностей. Для этого понадобится немного больше времени — чтобы вы, как пользователь, могли написать несколько страниц “вот что я хочу, вот мои ценности; вот как я хочу, чтобы ИИ вел себя”. и это будет ваш ИИ».

(Этот момент примечателен, учитывая постоянные разговоры об искусственном интеллекте и предубеждениях. Такие системы, как ChatGPT, как правило, уже могут избегать многих сложных социальных тем, таких как сексизм и расизм. Однако ответы на некоторые вопросы, которые дает чат-бот, вряд ли или удовлетворят, например, украинцев (например, случаи, когда ChatGPT называет Крым «спорной территорией»).

Об искусственном интеллекте, меняющем образование:

«Возможно, существуют способы, которые помогут учителям выявлять результаты системы, похожей на GPT. Сгенерированный текст — это то, к чему нам всем нужно адаптироваться, и это хорошо. Мы же адаптировались к калькуляторам на уроках математики. Без сомнения это более экстремальная версия. Но и пользы от этого еще больше».

ChatGPT в настоящее время недоступен для использования в государственных образовательных учреждениях Нью-Йорка из-за «беспокойства относительно негативного влияния на обучение». Некоторые учителя «почти в панике», потому что технология позволяет учащимся выдавать решенные ботом задачи за свои. New York Times недавно показал писателям и преподавателям образцы произведений ChatGPT рядом с произведениями студентов, и ни один из них не смог отличить текст бота от человеческого.

О своем опыте использования ChatGPT:

«Лучше бы ChatGPT научил меня чему-то, чем читал учебник».

О прогнозах, что ChatGPT «убьет» Google:

«Думаю, что когда кто-то говорит о том, что технология является концом какой-то другой гигантской компании, это обычно неправильно. Они забывают о том, что люди могут сделать ответный шаг, и это достаточно умные, достаточно компетентные люди. Я считаю, что когда-то произойдут изменения в поисковике, но не такие резкие, как ожидается в краткосрочной перспективе».

Источник: The Verge